V Keni vypustili do volné přírody pět horských antilop bongo, hrozí jim vyhubení

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Linda De Volder / Flickr

Ochránci přírody tento týden v Keni vypustili ze zajetí do volné přírody pět horských antilop bongo, jejichž domovem jsou horské oblasti Keni. Pruhovaný bongo je nejmohutnější z antilop a ten horský je ohrožen vyhubením. Jeho stavy snižují pytláci, choroby a ztráta původního prostředí. Podle Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (IUCN) žije volně ani ne 100 jedinců, a to pouze v Keni.

Proto se keňští ochránci přírody snaží pomoci a v rezervaci na úpatí Mount Kenya vypustili pět těchto oříškově zbarvených sudokopytníků. Na svobodu vykročili váhavě, ještě pod vlivem uspávacích prostředků. K dispozici jim bude rezervace Mawingu o rozloze více než tří kilometrů čtverečních.

"Horský bongo je věhlasné keňské zvíře," řekl při stříhání pásky u právě otevřené rezervace keňský ministr pro cestovní ruch a divokou přírodu Najib Balala.

Program na zvýšení stavu horských antilop bongo začal v roce 2004 a jeho cílem je dostat do roku 2025 do volné přírody 50 až 70 těchto zvířat odchovaných v zajetí. Do roku 2050 pak dalších 750.

Veterinář z keňské služby pro divoká zvířata Isaac Lekolool považuje vypuštění pětice těchto antilop za "první krok k záchraně".

Mimořádně plachých antilop bongo žilo v Keni kdysi velmi mnoho, těch málo zbývajících je rozptýleno v izolovaných lesních partiích v celé Keni.

IUCN uvádí, že tato zvířata, která jsou aktivní spíš v noci, místní lidé stále častěji loví, a to i s pomocí psů. "Pokud se rychle nezakročí, rychle vymřou," řekl Robert Aruho, který vede charitativní veterinární službu v parku Mount Kenya. Jeho pracoviště se zapojilo do vzdělávacích programů, které se snaží zvýšit povědomí lidí o tomto zvířeti, a chránit tak zvířata před člověkem. Pomáhá také při výsadbě 35.000 původních druhů stromů v oblasti Mount Kenya, aby se obnovil lesní ekosystém. Aruho také řekl, že v zájmu zajištění genetické rozmanitosti je povolen dovoz antilop bongo z Evropy a USA.

