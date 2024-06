Jakub Hruška: Regenerace lesa po požáru je v NP České Švýcarsko přímo dechberoucí

Jan G 12.6.2024 15:26

Vidím samý nálet. Ten dnes je, zítra být nemusí. Přeci jenom, po 2 letech bych žádné takové "dechberoucí" závěry opravdu nedělal. A k tomu mýtu, že příroda si "poradí sama"-ano, ona si poradí. Ale zcela jinak, než člověk potřebuje pro své přežití. Třeba tak, že tam, kde byl les, bude za 50 let step. Příklad, jak to funguje můžeme vidět ve Španělsku. Tam si svého času také vykáceli lesy bez toho, aniž by je znovu vysázeli. A hle-příroda si poradila! Dnes je tam pustina-holé, zatravněné kopce. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc: V našich podmínkách žádná příroda už dávno neexistuje. To, co tvoří naše ŽP, je plně kultivovaná krajina. Je to umělý kultivát. A jelikož člověk narušil původní stav krajiny (přírodu) v ohromném rozsahu, je třeba, aby hospodařil a udržoval, to, co ještě má a nějak to funguje. A to osvědčenými způsoby-tedy tím, na co přišli naši předci a co je staletí ověřená praxe. A oni chápali, že les je velice důležitý, a že když vznikne ŠKODA (v tomto případě požár), je třeba to za velkých nákladů SPRAVIT. Protože když se to včas neudělá, pak problém roste. Viz kůrovcová kalamita, která byla primárně zbůsobená tím, že jsme přestali hospodařit, protože si někteří řekli, že příroda si poradí ...

Odpovědět