Jakub Hruška: Nad ochranou přírody zamlženo

13.11.2025 | Jakub Hruška |
Diskuse: 7
Foto | Jakub Hruška
Nad ochranou přírody zamlženo – stejně jako předevčírem nad Čertovým jezerem na Šumavě. Tento oslí můstek využiji k ilustraci obav, které mám v souvislosti se stále potenciálním jmenováním Petra Macinky ze strany MOTORISTÉ SOBĚ ministrem životního prostředí.
 
Měli jsme mnoho ministrů životního prostředí, kteří o rezortu, kterému mají šéfovat, odborně nevěděli skoro nic. Tak to v politice chodí.

Jenže žádný z nich ještě před vstupem do úřadu rovnou nevyhrál „Zelenou perlu roku“ za nejhloupější ekologický výrok. Pravda, někteří ministři jí získali až v úřadě… No ale dopředu žádný.

Adept Macinka ji dostal letos za výrok: „Odideologizovat Ministerstvo životního prostředí by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé sobě, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic.“

Foto | Jakub Hruška

Ten sám o sobě ilustruje, jak málo o tom rezortu vědí. Ministerstvo totiž žádné blokády a obstrukce neorganizuje. Ani ty blokádníky a obstruenty neplatí. Ti to totiž (podle mých letitých zkušeností) dělají prakticky zdarma, maximálně s podporou sbírek a darů, a na místech, která skutečně ochránit potřebují. Nevšiml jsem si, že by třeba někdo blokoval výstavbu D1 do Ostravy, obchvaty Pardubic či Vysokého Mýta, abych byl trochu aktuální. A na MŽP jim možná někdy fandí, protože dělají nepříjemné věci za ně. Ale to je tak všechno.

Co je ale ještě horší, je volební program a pak i návrh vládního prohlášení, kde je v kapitole životní prostředí prakticky opsán program Motoristů, a to i věcnými chybami – například o erozi: „Namísto byrokratických tabulek budeme vycházet z moderních poznatků půdní biologie, humifikace a hydrologie.“ Humifikace… by mě zajímalo o jaké moderní poznatky humifikace (což je přírodní proces rozkladu organické hmoty v půdách a rašeliništích) se budou opírat.

Foto | Jakub Hruška

No, konec sarkasmu, jsou tam horší věci. Protože celý program je vlastně vymezením vůči tomu, jak se ochrana přírody dělala dosud. A současně tam není žádný návod, jak to dělat lépe.

Jen malý příklad – praví se v programu, v části o lesích: „Omezíme princip tzv. bezzásahovosti tam, kde ohrožuje funkčnost ekosystému, ekonomickou udržitelnost nebo ochranu života a majetku, aniž by tím byla dotčena ochrana nejcennějších a nejpřísněji chráněných území.“

Může mi nějaký MOTORISTA SOBĚ vysvětlit, jak bezzásahovost ohrožuje funkčnost ekosystému? Lesního ekosystému, který byl, pokud to vezmeme alespoň v dnešním interglaciálu, ca 10 000 let úplně bezzásahový? Proč melou o ekonomické udržitelnosti bezzásahovosti, která má nulové náklady? Pravda, nemá žádné velké zisky, tedy dokud nebudeme umět spočítat třeba finanční hodnotu biodiverzity. Jak ohrožuje Boubínský prales život a majetek? A, abych jim trochu napověděl, bezzásahovost NENÍ metoda hospodářského využití lesa. To si ani ten nejzavilejší ochranář opravdu nemyslí.

Tak to by pro ilustraci stačilo, a pokochejte se fotkami, jak bezzásahovost v přírodních zónách NP Šumava úžasně prospěla místní přírodě, a stačilo mizerných 30 let….

Foto | Jakub Hruška
foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

Online diskuse

Všechny komentáře (7)
HH

Honza Honza

13.11.2025 07:11
p. Hruška- přírodovědec: jak může bezzásahovost škodit? Jak je to možné? Vždyť příroda v NP je tak krásná! Odlesnění zadržuje vodu více než vzrostlý les! Kůrovec je tvůrce lesa. I požár je blaho- z lesa jako kukuřičné pole rychle vytvoří les alespoň vzdáleně podobnému norm. přírodě = nepravidelnému. Bohužel bez přípravných dřevin stále monokulturního.

Podobné (extrémní, škodlivé) názory mají i klimaskeptici: že se vlastně nic neděje, vše je normální cyklus v přírodě, naopak, CO2 rostlinám prospívá, přijde doba ledová.

Potřebujeme takovéto názory, přírodovědvce? Ne! Potřebujeme někoho, kdo se umí skutečnosti postavit, kdo něco užitečného dokáže udělat, posunout přírodu dál k adaptaci, k funkci, zabránit vysychání, kolapsu. Potřebujeme funkční lesy adaptované na sucho a teplo, smíšené, zachycující vodu, zemědělství se zlepšenou funkcí půdy, boj proti erozi.

Na to jsou třeba peníze, ne z dotací, z rozpočtu, ale ze své vlastní hospodářské činnosti, na to správci NP žijící ve svých snech o své tundře, která není, (a s dobu jí bude stále méně a méně, proto potřebujeme její záchranu a tím i naše přírodovědce) prostě nemají- nejsou hospodáři.
Proto je třeba aby přišel někdo, kdo to pomůže opravit, i když neví co je humifikace.
Jaroslav Řezáč

13.11.2025 08:40 Reaguje na Honza Honza
bezzásahových ploch v ČR je 655 hektarů a ještě jsou různě rozeseta...děláme z komára velblouda.
Bezzásahovost je i případ, když se tak někdo rozhodne, že chce podpořit přirozené procesy a to je dobře, protože hospodářsky intenzivně obhospodařované lesy jsou jen pouští bez života. Biologického a mikrobiologického.

moje definice klimatické změny je, že se klimatická změna děje miliony let a je cyklická. V každém okamžiku se projeví a projeví se podle toho, na co jsou zrovna podmínky připravené. Kdyby CO2 byl jediný problém Země, tak si můžeme gratulovat, ale není tomu tak.

Znečištění anorganickými sloučeninami a látkami je obrovské což je ještě větší problém než to, jestli někdo jezdí nafťákem nebo elektrem.
Se dokáží o sodovkáči vybavovat freneticky, jak kdyby nic jiného neexistovalo.

Stabilizovat lesy druhové rozmanitosti je nutné, stejně tak nechat přírodě nějaké místo, kde může být bez omezení. Zkrátka vždy existují nějaká rizika ale ty jsou úplně stejná nehledě na to, jestli les je bezzásahový nebo hospodářský. Bezzásahový les a druhově pestrý má daleko blíže k malému vodnímu cyklu, což udržuje vlhkost určitě lépe, než smrkové monokultury, tedy ve vlhku se určitě méně daří Lýkovci smrkovému. Je zkrátka biologicky více stabilní.

HH

Honza Honza

13.11.2025 09:27 Reaguje na Jaroslav Řezáč
- bezzásahovost = myšleno globálně (nikoli tedy okrajově) = jednoznačně chyba (člověk tak přírodu změnil, mění a bude měnit, že sama se z toho nedostane. Naopak okrajově = v určitých jen okrajových oblastech, stejně tak i zákaz vstupu = přínos
- tvrdit, že změny našeho klimatu jsou norm. cyklické = že není třeba nic dělat = jednoznačně chyba
stejně tak nutno omezovat znečištění, ne říkat že je to norma (dřív v minulosti také byla výrazná sopečná činnost, to neznamená, že dnešní plasty jsou super)
Bezzásahový les v našich podmínkám= námi změněný= bez možnosti přirozeného vývoje, nemůže nikdy být pestrý = proto také bezzásahovost (pokud není zcela okrajová) je vždy chyba. Bezásahový les může být jen v rozsáhlé , člověkem neměněné, stabilní oblasti- sibiřské, kanadské lesy, Amazonie - tam jedině může být normální samostatný, pestrý.
Ale i mongolské stepi kolabují, i některé oblasti původně stabilní, zcela bez vlivu člověka kolabují - přítomnost člověka (globálně) je nutná.
AL

Alena Lyskova

13.11.2025 09:35
Vážený pane Hruško, buď jste tak naivní nebo jste do toho tunelu zapletený.
Co pak nevidíte tu korupci v takzvané ochraně přírody. Chce se mi ze všech těch aktivistických magorů zvracet. Ten kdo v přírodě sbírá odpadky po pytlích platí pokuty.
A ten kdo si zakládá firmy (Ekojoby) vydělává na na palení schnilé trávy.
Běžte už hlupáci do háje, už i ten Macinka má větší předpoklady pro práci ministra ŽP než Vy.
HH

Honza Honza

13.11.2025 09:53
Proč nemůže být globálně! bezzásahový les pestrý, přírodní, funkční (nejde tolik o pestrost, jako o funkci):
- existuje boj o přežití, jednotl. druhy vytlačují druhy méně adaptované na příslušné podmínky a prostředí. Rozsáhlý les se brání tak, že v extrémních podmínkách (požár, kůrovec) se jiné druhy uplatní, dostanou šanci, přežijí i v téměř monokultuře = tuto šanci v NP nemají
- existuje sukcese, kdy stromy, keře zarostou i louky = příroda zchudne, zuniformuje se
- existuje zabahnění jezera, rybníku a ten zmizí, v rozsáhlé oblasti je to úplně jedno. Zkáza Černého jezera na Šumavě je ale katastrofa (protože žádné druhé není, nemá možnost vzniku)
Proto NP bez inteligentní podpory člověka nemůže být ani pestrý ani funkční, postupně se stane nepřirozenou monokulturní nefunkční oblastí, kterou zničí - výrazně poškodí každá katastrofa
BM

Břetislav Machaček

13.11.2025 09:54
Pan Hruška se obává vysychání příjmů do pseudovědy prosazující nicnedělání,
ale nicnedělání přece nepotřebuje žádné investice! Pozorovat samovolný vývin v přírodě mohou "vědci" pozorovat stejně jako laici ve volném čase a mají být placeni POUZE za hledání adaptace v nových podmínkách přírodních změn. Mají třeba hledat odolnější dřeviny a nelpět pouze na původnosti.
Mají hledat způsoby záchrany kořisti predátorů a ne ty predátory množit
do stavu likvidace její kořisti a blábolit o samoregulaci(bezzásah zvaný
lidově nicnedělání). "Vědci a ochranáři prosazující nicnedělání" se bojí,
že nová vláda nebude podporovat nicnedělání a bude podporovat pouze ty,
kteří se snaží něco zlepšit, zachránit atd. Placené čumily sledující
jak se les po kalamitě a požáru sám obnovuje opravdu nepotřebujeme. To
vidí lidé ve volném čase a vidí, že bezpracně se kýžený cíl dostaví až
za stovky let, ale s lidskou pomocí by mohlo být hotovo za padesát let.
Tam je třeba směřovat ty prostředky od čumilů hrajících si na vědce.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.11.2025 10:02
Nad přírodou zataženo. Tak bych nazval svůj příspěvek po 35 letech aktivistické ochrany. Co takhle se vrátit ke "starým pořádkům", pane Hruško?! Tehdy jsem potkával vrabčáky, chocholouše či koroptve na každém kroku. Dnes mi na okně hnízdí poštolka, která se o první dva jmenované spolehlivě postará.

Ne, není tomu tak - je to "změnou klimatu"! Opravdu??!-)) Ano, změnou klimatu, ALE ve společnosti!! O kterou jste se postarali Vy a Vám podobní TEORETICI!

Zapamamtujte si, že každý extrém škodí. Jak snaha vystřílet (ohrožené druhy), tak absolutní ochrana hojných druhů. Ony totiž ty myšilovné druhy se v letech bez myší musí něčím živit. Takže žádná rovnováha, ale genocida. Bohužel...
