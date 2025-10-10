https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-ukonceni-vegetace-na-strnistich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

10.10.2025 | Jakub Hruška |
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jakub Hruška
Blíží se konec sezóny jednoho z největších nešvarů průmyslového zemědělství - "ukončení" vegetace na strništích. Tedy plošné postříkání podrůstků totálními herbicidy, obvykle glyfosátem (Roundup).
 
Pak se ale pole obvykle (neříkám, že vždy) ještě stejně zorají. Důvodem této aplikace je mít pole zcela "čisté" od plevelů či rostlin, které "spotřebovávají vláhu". Technicky vzato, je to možná správná úvaha.

Ovšem je zcela jednostranná. Glyfosát velmi škodí půdnímu mikrobiomu. Pole se stanou pouští, kde hmyz, ptáci, motýli, ale ani zajíci nenaleznou potravu a úkryt.

A vzhledem k velkorozměrům našich polí se pouští stanou velké rozlohy najednou. I se všemi důsledky. A pak se divíme, že nám mizí biodiverzita. A budeme "složitě" přemýšlet, jak ji zachránit.

Zatímco vloni jsem měl dojem, že téhle praktiky trochu ubylo (asi bylo v sektoru méně peněz), letos mi to přijde opět velmi rozsáhlé.

Foto | Jakub Hruška

Přestože na neblahý vliv této ne zcela nezbytné operace se poukazuje již velmi dlouho (asi 15 let, kdy se masově začala šířit), dosud žádná vláda ji nedokázala omezit. S napětím tedy budu sledovat, jak to bude nyní.

No a iluze si nedělám. Neudělal to dosud nikdo.... I když nějaké naděje tu byly...

Fotky jsou 10 dní staré, od Čáslavi...

foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

RV

Richard Vacek

10.10.2025 05:33
Zemědělci dobře vědí, proč to dělají. A není to proto, že by měli peněz nazbyt. Ale kdo chce, tak se klidně může vrátit k předchozím metodám boje s plevelem.
