Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích
Ovšem je zcela jednostranná. Glyfosát velmi škodí půdnímu mikrobiomu. Pole se stanou pouští, kde hmyz, ptáci, motýli, ale ani zajíci nenaleznou potravu a úkryt.
A vzhledem k velkorozměrům našich polí se pouští stanou velké rozlohy najednou. I se všemi důsledky. A pak se divíme, že nám mizí biodiverzita. A budeme "složitě" přemýšlet, jak ji zachránit.
Zatímco vloni jsem měl dojem, že téhle praktiky trochu ubylo (asi bylo v sektoru méně peněz), letos mi to přijde opět velmi rozsáhlé.
Přestože na neblahý vliv této ne zcela nezbytné operace se poukazuje již velmi dlouho (asi 15 let, kdy se masově začala šířit), dosud žádná vláda ji nedokázala omezit. S napětím tedy budu sledovat, jak to bude nyní.
No a iluze si nedělám. Neudělal to dosud nikdo.... I když nějaké naděje tu byly...
Fotky jsou 10 dní staré, od Čáslavi...
