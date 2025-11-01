https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-bezneho-obcana-to-nedojme-ale-vlada-udelala-dulezity-krok-k-obnove-nasi-prirody
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

1.11.2025 | Jakub Hruška |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Vláda schválila „Politiku krajiny“. Já vím, že to běžného občana nijak nedojme, ale je to důležitý krok k obnově naší přírody. Jako celku, nikoliv jednotlivých chráněných území. A důležité je to proto, protože jsme jsem takový vládní dokument dosud neměli.
 
Můžete si říct: „a k čemu to je? Takových strategií a zásad přece máme…“. Ano to máme, a často je moc nedodržujeme. Nebudu je jmenovat, nemá to cenu. Ovšem politika krajiny je dokument, který říká jak by krajina (a jednotlivé její komponenty), měla vypadat. Je to shoda na tom, kam by se měla vydat, k čemu máme směřovat. Slyším námitku: „vždyť to přece každý ví - i bez nějaké politiky“.

Jo, to byste se divili, jak se názory rozchází. Něco jiného míní lesníci, ochranáři, zemědělci, rybáři, vodáci, vodohospodáři, sadaři, včelaři, turisté, cyklisté, urbanisté, architekti, zahrádkáři, paraglaidisté, myslivci, entomologové, no a samozřejmě mnozí další.

Napsáním na papír, a schválením vládou, máme konečně (protože ČR nikdy dosud Politiku krajiny neměla) vizi kam chceme naši krajinu směřovat. A v nekonečných debatách o zemědělství, lesnictví, vodařině, biodiverzitě a mnoha dalších věcech se máme na co odkázat. A ne si každý jen „myslet to svoje“.

Je to POLITIKA, takže tam nenajdete naprosté konkrétnosti, jako že do roku xy budeme mít xx km revitalizovaných řek, xx ha lesů s přírodě blízkým druhovým složením a věkovou strukturou, a že v tom roce bude yy ha biopásů a ekologického zemědělství. Ale všechno je tam popsáno, řekněme „principiálně“. A je to závazné pro všechna ministerstva a stání orgány.

Vedl jsem odbornou skupinu zemědělská krajina, a byl členem skupiny Lesy. Dva roky dost intenzivní práce a ladění různých názorů. Jako ukázku dávám formulaci, jak Politika krajiny definuje dlouhodobý cíl stavu zemědělské krajiny:

Zemědělská krajina se musí změnit z úzce produkčně zaměřeného prostoru na skutečný agroekosystém, který bude poskytovat daleko více prostoru pro biodiverzitu a život venkovských komunit. To neznamená, že se upozadí její produkční funkce. Produkce musí používat dlouhodobě udržitelné postupy, které omezí erozi a půdu budou udržovat v biologicky i pedologicky dlouhodobě udržitelném stavu, kdy nebude snižována její přirozená úrodnost. Je třeba snížit neúnosnou kontaminaci krajiny minerálními hnojivy a pesticidy, které ovlivňují jak biodiverzitu, tak i ostatní ekosystémy, zejména vodní, a to včetně zdrojů pitných vod. Struktura zemědělské krajiny se musí změnit - místo velkých bloků jedné plodiny je potřeba krajinu rozdělit funkčními prvky jako jsou meze, remízky, stromořadí, aleje, průlehy, polní cesty a skupiny dřevin. V rámci agrotechnických postupů se objeví v dostatečné míře kultury jako jsou biopásy či skutečné úhory. Více druhově bohatých luk bude i v nížinách, a pěstování plodin bude částečně obnoveno i v podhorských, dnes převážně zatravněných oblastech. Systém zemědělských dotací bude fragmentaci a celkovou pestrost krajiny i zemědělských postupů podporovat. Restrukturalizací zemědělské krajiny vznikne pestrá mozaika polí, luk a neprodukčních ploch, které spolu se změnami v agrotechnických postupech, zajistí dlouhodobou odolnost krajiny vůči klimatické změně a poskytnou podmínky pro zastavení poklesu a nastartování obnovy ohrožené biodiverzity. Bude obnovena estetická hodnota krajiny.

Možná se to někomu zdá naivní, ale bez vizí se neobejdeme. A jestli je naplníme, to je jenom na nás. Děkuji všem kolegům za usilovnou práci, a dosluhujícímu ministru životního prostředí Petr Hladík, že to dokázal na poslední chvíli ve vládě prosadit.

reklama
 
foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích Jakub Hruška: Analýza volebních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství je neveselá Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 31

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 23

Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

Diskuse: 6

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 35

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2

Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist