Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody
Jo, to byste se divili, jak se názory rozchází. Něco jiného míní lesníci, ochranáři, zemědělci, rybáři, vodáci, vodohospodáři, sadaři, včelaři, turisté, cyklisté, urbanisté, architekti, zahrádkáři, paraglaidisté, myslivci, entomologové, no a samozřejmě mnozí další.
Napsáním na papír, a schválením vládou, máme konečně (protože ČR nikdy dosud Politiku krajiny neměla) vizi kam chceme naši krajinu směřovat. A v nekonečných debatách o zemědělství, lesnictví, vodařině, biodiverzitě a mnoha dalších věcech se máme na co odkázat. A ne si každý jen „myslet to svoje“.
Je to POLITIKA, takže tam nenajdete naprosté konkrétnosti, jako že do roku xy budeme mít xx km revitalizovaných řek, xx ha lesů s přírodě blízkým druhovým složením a věkovou strukturou, a že v tom roce bude yy ha biopásů a ekologického zemědělství. Ale všechno je tam popsáno, řekněme „principiálně“. A je to závazné pro všechna ministerstva a stání orgány.
Vedl jsem odbornou skupinu zemědělská krajina, a byl členem skupiny Lesy. Dva roky dost intenzivní práce a ladění různých názorů. Jako ukázku dávám formulaci, jak Politika krajiny definuje dlouhodobý cíl stavu zemědělské krajiny:
Zemědělská krajina se musí změnit z úzce produkčně zaměřeného prostoru na skutečný agroekosystém, který bude poskytovat daleko více prostoru pro biodiverzitu a život venkovských komunit. To neznamená, že se upozadí její produkční funkce. Produkce musí používat dlouhodobě udržitelné postupy, které omezí erozi a půdu budou udržovat v biologicky i pedologicky dlouhodobě udržitelném stavu, kdy nebude snižována její přirozená úrodnost. Je třeba snížit neúnosnou kontaminaci krajiny minerálními hnojivy a pesticidy, které ovlivňují jak biodiverzitu, tak i ostatní ekosystémy, zejména vodní, a to včetně zdrojů pitných vod. Struktura zemědělské krajiny se musí změnit - místo velkých bloků jedné plodiny je potřeba krajinu rozdělit funkčními prvky jako jsou meze, remízky, stromořadí, aleje, průlehy, polní cesty a skupiny dřevin. V rámci agrotechnických postupů se objeví v dostatečné míře kultury jako jsou biopásy či skutečné úhory. Více druhově bohatých luk bude i v nížinách, a pěstování plodin bude částečně obnoveno i v podhorských, dnes převážně zatravněných oblastech. Systém zemědělských dotací bude fragmentaci a celkovou pestrost krajiny i zemědělských postupů podporovat. Restrukturalizací zemědělské krajiny vznikne pestrá mozaika polí, luk a neprodukčních ploch, které spolu se změnami v agrotechnických postupech, zajistí dlouhodobou odolnost krajiny vůči klimatické změně a poskytnou podmínky pro zastavení poklesu a nastartování obnovy ohrožené biodiverzity. Bude obnovena estetická hodnota krajiny.
Možná se to někomu zdá naivní, ale bez vizí se neobejdeme. A jestli je naplníme, to je jenom na nás. Děkuji všem kolegům za usilovnou práci, a dosluhujícímu ministru životního prostředí Petr Hladík, že to dokázal na poslední chvíli ve vládě prosadit.
