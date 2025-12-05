https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-jak-dobre-pronajimat-pole
Jakub Hruška: Jak dobře pronajímat pole?

5.12.2025 | Jakub Hruška |
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jakub Hruška
Jak dobře (a s ohledem na přírodu a úrodnost) pronajímat pole? O tom jsme točili ještě v třeskuté zimě minulý pátek na našich vysočinských polích film s Člověkem v tísni. A jak zní ten návod?
 
1. Zajímejte se o svá pole. Je to váš majetek a vy máte zájem, aby byl dobře spravován! Nikdo jiný to za vás neudělá.

2. Nenechte se vydírat hláškami typu: „My nemáme peníze, a tak vám moc zaplatit nemůžeme“. Nebo „Pole nám musíte pronajmout, jinak budete platit pokutu za to, že tam máte plevel“. Nic z toho není pravda.

3. Poohlédněte se v místě (a to zdůrazňuji) po nájemci dle vašich preferencí (pro mě to je rodinná farma nebo menší místní společnost). Pokud možno hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

4. Nenechte se manipulovat do smluv, které mají extrémně dlouhé výpovědní lhůty (klidně 10 let…). Není to žádná podmínka. Moje pachtovní smlouvy jsou na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

5. Do smlouvy si dejte jasné podmínky – moji nájemci mají ve smlouvě, že musí dělat biopásy (u jednoho stojíme), a dělit jimi velké bloky půdy. Biopás je dotovaná polní kultura, není to žádný „bordel“.

6. Mohu kdykoliv na polích začít dělat trvalé krajinné prvky (meze, stromořadí, zatravněné údolnice), jen to oznámím a dohodneme termín. Mimochodem, začnu příští rok...

7. Mám obecnou klauzuli, že „nájemce se zavazuje hospodařit tak, aby nedocházelo ke ztrátě úrodnosti půdy“.

8. Na trvalých travních porostech zakazuji „rychloobnovu“ pomocí totálních herbicidů.

9. Výši nájmu dávám podle dnešních průměrů – asi nevíte, že půdu dnes nejdráž pronajímá stát (ca. 10 000 Kč, i víc, za hektar). Tak já to dělám levněji, ale zase ne za 4 tisíce…

A všichni nájemci to zatím bez problémů akceptovali. Tak do toho!

foto - Hruška Jakub
Jakub Hruška
Autor je přírodovědec.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Všechny komentáře (2)
pp

pavel peregrin

5.12.2025 07:19
Odpovědět
pp

pavel peregrin

5.12.2025 07:20
S něčím souhlasit lze, s něčím ne. Na smlouvu musí být vždy dva. A velkou roli hraje i to, kde a v jaké oblasti se pole pronajímá.
Odpovědět
 
