Jakub Hruška: Jak dobře pronajímat pole?
2. Nenechte se vydírat hláškami typu: „My nemáme peníze, a tak vám moc zaplatit nemůžeme“. Nebo „Pole nám musíte pronajmout, jinak budete platit pokutu za to, že tam máte plevel“. Nic z toho není pravda.
3. Poohlédněte se v místě (a to zdůrazňuji) po nájemci dle vašich preferencí (pro mě to je rodinná farma nebo menší místní společnost). Pokud možno hospodařící v režimu ekologického zemědělství.
4. Nenechte se manipulovat do smluv, které mají extrémně dlouhé výpovědní lhůty (klidně 10 let…). Není to žádná podmínka. Moje pachtovní smlouvy jsou na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
5. Do smlouvy si dejte jasné podmínky – moji nájemci mají ve smlouvě, že musí dělat biopásy (u jednoho stojíme), a dělit jimi velké bloky půdy. Biopás je dotovaná polní kultura, není to žádný „bordel“.
6. Mohu kdykoliv na polích začít dělat trvalé krajinné prvky (meze, stromořadí, zatravněné údolnice), jen to oznámím a dohodneme termín. Mimochodem, začnu příští rok...
7. Mám obecnou klauzuli, že „nájemce se zavazuje hospodařit tak, aby nedocházelo ke ztrátě úrodnosti půdy“.
8. Na trvalých travních porostech zakazuji „rychloobnovu“ pomocí totálních herbicidů.
9. Výši nájmu dávám podle dnešních průměrů – asi nevíte, že půdu dnes nejdráž pronajímá stát (ca. 10 000 Kč, i víc, za hektar). Tak já to dělám levněji, ale zase ne za 4 tisíce…
A všichni nájemci to zatím bez problémů akceptovali. Tak do toho!
