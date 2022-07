Jakub Hruška: Lesní požár v NP České Švýcarsko je skvělá příležitost nechat obnovu opět na přírodě

Anyr 28.7.2022 10:18 Reaguje na Jiří Svoboda

Ano, pro člověka. Člověk v CHKO, NP a podobných oblastech prostě přednost NEMÁ. Naštěstí.



Suchý strom je zcela přirozeným a zcela nepostradatelným prvkem. Hnízdí v něm a na něm řada ptáků, vyvíjí se v něm řada hmyzích druhů, využívá ho řada mechů, hub, plísní, a konečně jeho rozpad obohacuje půdu v lese.

Komunistická představa "uklizených lesních záhonů" je zvrácená, děsivá, a v období klimatické změny a propadu biodiverzity zcela nepřijatelná a ve své plnosti patří leda do městských parků.



A to, že suché dřevo lépe hoří? No ano. I oheň je součástí přírody. Příroda občasné disturbance vyloženě miluje. To, že se to nelíbí lidem, kteří chtějí vše ohnout podle svých přání a tužeb a chtíče... no, lidská hloupost a Vesmír. Znáš to. :))

