Jakub Hruška: Na požářišti v NP České Švýcarsko člověka napadají různé věci

Břetislav Machaček 13.10.2022 09:04

Opravdu nádhera! Tak proč se požár vůbec hasil a nenechal v klidu dohořet,

když je takovým požehnáním pro přírodu v NP? To by byl asi pro veřejnost

nestravitelný malér a teprve po bitvě se vyrojili generálové, kteří mají

na zpackané bitvě lví podíl. Nezbývá, než příšťí rok zapálit zbytek, ať

se nečeká roky na zmar smrků a jejich zetlení. Kapradí už tam přece roste

a "odborníci" se nemohou dočkat, až se požářiště zalesní všemožnými náletovými dřevinami. Jakpak budou zasahovat proti například invazním

dřevinám a nebo proti smrku a borovici? Zase ohněm, nebo chemií? Tě bůh, tak to se ty skály rozpadnou o několik stovek let dříve, než by měly.

Odpovědět