Jakub Hruška: Klimatická změna je realita i v době, kdy není vedro

Jiří Svoboda 26.7.2022 09:52

Pěkný kritický článek pane Hruško! Ale v jednom s vámi nemohu souhlasit:



"3. Nezbyde, než se místo očekávání poklesu emisí změně klimatu přizpůsobit, a počkat jak to celé dopadne. Ono jednou ty zdroje fosilních paliv dojdou, ale ještě to bude dost dlouho trvat."



Jak můžete takové vyjádření vůbec vypustit!? Máte vůbec ponětí, kolik CO2 by se spálením veškerých dostupných fosilních paliv do atmosféry dostalo a jaké globální oteplení by to způsobilo? O 10 °C? Lidstvo MUSÍ skončit se spalováním fosilních paliv DŘÍVE než dojdou. V tom je tento globální problém zcela bezprecedentní a dosavadní hraní divadla na ochranu klimatu musí být nahrazeno radikálně změněným přístupem!





