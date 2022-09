Jakub Hruška: Co získáme, když zemědělci na podzim omezí použití toxických herbicidů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška / archiv autora Žluté pole je ošetřené herbicidem, zelené nikoli.

"Podzimní pastorále" strnišť desikovaných totálními herbicidy je bohužel opět zde. Je to zlozvyk "moderního" zemědělství, které si tím usnadňuje práci a "šetří peníze". Přitom je to zcela zbytná operace, která se dá nahradit klasickými postupy, jak popisuje velmi pěkně Martin Lička - "nejprve zapravením podrůstků (nebo meziplodiny) pomocí diskového podmítače, pak následuje cca 7-10 dní pauza, kdy dojde k zavadnutí rostlin, následuje prokypření dlátovým kypřicem a následuje setí (pšenice).

Tento postup je dražší než aplikace glyfosátu, ale pro přírodu a stav půdy ohleduplnější". I zeptal jsem se ho, o kolik je to dražší, a odpověď byla, že zhruba o 500 Kč/ha. Jiní vidí finanční rozdíl jako ještě menší, případně hodnotí desikaci jako finančně nevýhodnou. To jsou nějaké peníze, to netřeba zpochybňovat. Jenže klady vysoce převažují:

- neberete na dlouhou dobu potravu a úkryt mnoha druhům hmyzu, ale i zajícům, koroptvím a dalším zvířatům,

- neničite půdní faunu a flóru, pro kterou je glyfosát toxický,

- nekontaminujete glyfosátem a jeho metabolity půdní a podzemní vody,

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška / archiv autora Herbicidy typu Roundup není třeba používat, zemědělci mají k dispozici klasické zemědělské postupy.

Glyfosát je toxický pro vodní živočichy, a vliv velkoplošných desikací na biodiverzitu je devastující. A to za tu pětistovku podle mě nestojí. Co aplikátor (ani se mi moc nechce říkat zemědělec) ušetří, to příroda a my ostatní proděláme.

Samozřejmě jsem rád, že si to mnoho hospodářů uvědomuje, a orá či podmítá a vláčí, případně podrývá. Jako na fotce, kde desikované strniště a čertvě orané podrůstky leží asi 300 metrů od sebe.

A abych byl konkrétní - podzimní desikaci bych zařadil na seznam operací, které odporují dobré zemědělské praxi, a srážel bych za ně dotace. A o víc než pětistovku.

Všichni máme auta, která umí jezdit rychle. Přesto v obcích jezdíme 50 km/hod. Protože víme, že jezdit stovkou je nebezpečný nesmysl.

