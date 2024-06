Michal Čejka: Jak je to s povinným zateplováním v rámci Green dealu?

Jindřich Štěpánek 17.6.2024 10:26

Jen alibismus a podpora nesmyslné zničující politiky EU. Doporučuji si několikrát přečíst toto a následně se pořádně zamyslet "Směrnice klade povinnost výhradně na členské státy, nikoliv na majitele budov. Členským státům nařizuje nastavit si tzv. renovační strategii a v rámci ní i trajektorii energetických úspor."



Pokud to nepomohlo. Napovím. Stát nemá dostatek vlastních budov, aby mohl celý politický závazek splnit sám. Takže v reálu bude díky tomuto nařízení vymyslet, jak donutit ke spoluplnění závazku i normální lidi. Dopadne to jako v případě emisních povolenek, které v první řadě byly uvaleny na průmysl (který to částečně nepřežil a částečně to přenesl na zákazníky, lidi), aby v druhé řadě se přes povolenky zdražilo lidem úplně vše, protože se uvalí tato politická dań i na PHM a teplo.

