V klimatické krizi jde skutečně o život planety, řekl Biden COP27

Karel Zvářal 11.11.2022 19:03 Reaguje na Richard Vacek

Velmi dlouho jsme pouštěli planetě žilou a mysleli si, že je to normální, že vydrží všechno. Tolik rekordů, jak se schází poslední roky, jen naznačuje, co bude následovat.



Británie chce zvýšit podíl lesů z 14 na 17% (nic moc, Teddy), ve Skotsku ty holé pláně na vysočině též bývaly zalesněné, což se má z větší části obnovit. Sice v hodině dvanácté, ale začínáme chápat, že zelené střechy to nevytrhnou, to je jen taková snobská úlitba.



Takže poděkování presidentovi Bidenovi za tato slova, neb čarodějnice (pořádají na ni/něho /v červené čepici/) hon, by toto nikdy nevypustil. A i ten téměř letní Martin říká, že je na čase s tím něco dělat. Příčin je více, ale viníkem je sodovčák...spolu s metanem unikajícím při těžbě. Bezuzdná těžba doprovázená úspěšnou reprodukcí nese své ovoce. Prostě, co si zasloužíme, toho se nám dostane...

