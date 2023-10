V Krkonoších skončil projekt Zpřístupnění Sněžky. Vznikly nové nerezové zábrany, chodník i vyhlídky

Miloš Zahradník 27.10.2023 11:48

To neni ekolist a krnap schopen k takovemuto clanku prilozit par kvgalitnich ilustracnich fotografii? Nemyslim tu pribarvenou priseru na ktere neni z dalky nekolika kilometru naprosto nic videt



Je take treba zbavit se zbytecne hysterie. Aby milion navstevniku nejak

vyrazne seslapalo vrchol Snezky treba tak, aby o nekolik metru snizili jeji nadmorskou vysku - tak na to by bylo treba miliony let

I kdyby tam neustalo bylo nahore lidi jako na Matejske pouti, bylo by dobre

chladnokrevne zformulovat co by tam tak strasne znicili

Kulik hnedy uz tam nehnizni nejmene 100 let, pampeliska krkonosska a rozrazil krkonosky (pardon za nepresne oznaceni, nechce se mi to konzultovat s google) jsou tak nenapadne rostlinky ze je 99.99% navstevniku samozrejme nezna (tech 00.01% pocitam za hlidace krnapu ktery se tam nejspis prubezne nachazi :) nejsou vlastne ani nejak nalezitelne na internetu, jak vypadaji. A to tyhle rostlinky opravdu rostou jen na tom seslapavanem vrcholu. Nerostou treba spis v kamenitem svahu smerem do Obriho dolu kam nikdo nesmi a taky nechodi uz ve vzdalenosti 50 m od kaple ci tech letajicich taliru?



Co se rozumnwe reguylace navstevnosti zopakuji svuj navrh. Tyka se ceskych navstevniku do polskych zalezitosti si mluvit netroufam

1) Zvysit kapacitu lanovky (prinese to vic penez do pokladny mesta Pec ale i krnapu) a drzet pomerne vysokou cenu listku smerem nahoru

2) Dolu vozit navstevniky zadarmo

3) Stanovit dostatecne vysokou taxu za pobyt nahore - rekneme 100 Kc za 15 minut, prvnich 5 minut na vrcholu zadarmo

4) Navstevniky k tomuto ucelu ocipovat a elektronicky hlidat

5) Nahore minimalizovat mnozstvi budov neprodavat zadne potraviny ani napoje, mit tam pouze verejny zachod



Vsichni budou spokojeni, hotky a selficka sterjne udelate vetsinou zajimavejsi z lanovky nez primo z vrcholu precpaneho lidmi

priroda si oddechne. Nepretrzity proud lidi na sedackach lanovky, pokud to nejakemu ptactvu vadi tak asi si odletne o 50m dal Jisteze priste trestat odhazovani odpadku z lanovky

Atd. :)





