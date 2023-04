V květnu znovu vyjedou autobusy, které vozí méně pohyblivé lidi po Šumavě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Senioři a lidé s omezenou pohyblivostí se i letos budou moci podívat na atraktivní místa Národního parku Šumava při celodenních autobusových výletech projektu Dostupná Šumava. Od poloviny května se rozjíždí jarní část jednoho z nejstarších návštěvnických programů na Šumavě, který správa parku a ČSAD autobusy Plzeň pořádají 25 let. Díky nim se tisíce méně pohyblivých starších lidí dostaly do jedinečné krajiny a divoké přírody Šumavy, kam se jinak nedá, a v některých případech ani nesmí, zajet autem. Plzeňské ČSAD už přijímá rezervace, řekl ČTK mluvčí Z-Group bus Miroslav Slaný.

Jezdí se tradičně mimo hlavní návštěvnickou sezonu. Autobusy vyjíždějí na jaře a na podzim třikrát do týdne. Letos je naplánováno 46 termínů, tedy o deset více než loni. Na jarní termín od 16. května do 29. června je to 21 zájezdů, a zbývajících 25 na podzim od 5. září do 31. října. Lidé se na zájezdy musí registrovat předem u ČSAD Plzeň.

"O Dostupnou Šumavu je každý rok obrovský zájem. Pro letošní ročník jsme přichystali několik novinek, jednou z nich je opět rozšířený počet nástupních míst v Plzeňském i Jihočeském kraji," uvedl ředitel divize ČSAD autobusy Plzeň Václav Königsmark. Autobusy pojedou vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V úterý a ve čtvrtek je možné zahájit zájezd v Plzni, Přešticích, Klatovech, Kolinci či Sušici. Ve středu v Nepomuku, Horažďovicích, Strakonicích, Vimperku a nově také ve Volyni.

Účastníci celodenních výletů navštíví například informační středisko Rokyta a tamní geologickou expozici a geobod, vrchovištní rašeliniště Tříjezerní slať, rozhlednu na Poledníku, Luzenské údolí a hájenku v Březníku, Kvildu, Bučinu, Národní park Bavorský les, zaniklou vesnici Knížecí Pláně, největší rašelinové jezírko Chalupskou slať nebo Jezerní slať.

Cena zájezdu je od 490 do 580 korun za osobu v závislosti na nástupním místě a zahrnuje odborného průvodce a dopravu autobusem s klimatizací, v případě poptávky na přepravu elektrického vozíku jede nízkopodlažní autobus. Kapacita autobusu je 33 míst.

