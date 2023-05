V Liberci se do jarního úklidu zapojilo skoro 1900 lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gladskikh Tatiana / Shutterstock Sběr odpadků

V Liberci se letos do jarního úklidu města zapojilo 1882 lidí, což je asi o 500 méně než v loňském rekordním roce. Na letošním úklidu se podílely hlavně děti, bylo jich 1462. Celkem dobrovolníci nasbírali 11,5 tuny odpadků, loni to bylo přes 15 tun, informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.

"Odpadů bylo sice do hmotnosti o čtyři tuny méně, avšak objemově je to podobné. Odpad postupem let mění charakter, už to není jen o klasických černých skládkách, kde jsou pračky, křesla a koberce, ale spíše o lehkém rozlétaném odpadu v podobě sáčků, pet lahví, plechovek a tak dále," dodala Kodymová.

Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) za pozitivní považuje, že se nalezlo jen malé množství typických černých skládek. "Klesl také počet nalezených pneumatik. Odpad byl spíše roztroušený ve volném prostoru nebo jen v jednotkách kusů odložen. Zlikvidováno však bylo několik opuštěných ležení od lidí bez domova. Mezi velký problém lze zařadit stále vysoké množství nalezených použitých injekčních stříkaček," dodal.

Podle Kodymové ale přesný počet nalezených injekčních stříkaček neznají, protože ne každá skupina zapojená do úklidu toto hlásí. "Evidujeme minimálně 98 kusů stříkaček, reálné číslo bude však vyšší," dodala mluvčí radnice.

