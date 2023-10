V Mohelenské hadcové stepi najdou návštěvníci i nové místo pro pozorování syslů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Mohelenské hadcové stepi zlepšují ochránci přírody podmínky pro návštěvníky. Osazené jsou nové panely naučné stezky, z velké části je hotové vyvýšené dřevěné plato, z něhož bude možné pozorovat sysly. Pracovníci tam připravují stavbu altánu, jehož zastřešení bude porostlé zelení. Je to projekt s celkovými náklady okolo 2,6 milionu korun, hlavní práce by měly být hotové do konce listopadu. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytli pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy, která se stará také o step.

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step s rozlohou 109 hektarů je u Mohelna na Třebíčsku, patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím Vysočiny. Přínosem nynějších úprav je zatraktivnění lokality a doplnění infrastruktury o chybějící prvky, sdělil ČTK Petr Piechula ze správy CHKO. Dosavadní vybavení pro návštěvníky stepi bylo staré desítky let.

Populace syslů, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy, čítá ve stepi okolo 90 jedinců. Nová pozorovatelna umožní jejich sledování z místa, kde to syslům nebude vadit. Je umístěná na patkách, čímž je mírně vyvýšená nad okolním terénem. "Očekáváme, že případné pozorování syslů bude probíhat z této pozorovatelny a nikoli z míst mimo vyznačené trasy naučné stezky," uvedl Piechula. Podotkl, že v národní přírodní rezervaci je vstup mimo vyznačené cesty zakázaný.

Letošní práce zahrnují mimo jiné i opravu hrazení a budování zídek kolem parkoviště. Z části otevřený altán umožňující odpočinek ve stínu bude umístěný v blízkosti parkoviště. Přibude tam také stojan na kola, protože rezervace je pro cyklisty nepřístupná.

Mohelenská step je unikátní přírodní lokalitou s převážně hadcovým podložím. Hadec je hornina, která dobře akumuluje teplo, půda tam je ale chudá na živiny. To v kombinaci s nedostatkem srážek u mnohých rostlin způsobují zakrslý růst - nanismus. Jiné druhy rostlin jsou zase na takovém podloží závislé a nerostou jinde. Území je chráněné od roku 1933.

