V Německu povolili odstřel vlka, který roztrhal poníka rodiny šéfky Evropské komise

Břetislav Machaček 11.12.2022 09:47

Zatím to je přestárlý poník Lejnové, ale ono dojde i na dostihové koně VIP

a možná i na napadení stáda kopytníků v Milovicích. Pak se možná teprve

vlkomilové zamyslí nad "výchovou" totálně hájených šelem, které ztrácejí

plachost a respekt před lidmi. Hloupým uspěcháním návratu vlků bez jejich

"výchovy" zničili už několik generací těchto šelem a několik generací bude

nyní trvat jim navrátit zpět plachost a respekt k lidem. Bude to tragické

pro vlky, kterým totální hájení vštípilo do mozků beztrestnost a drzost

s jakou se producírují před lidmi v centrech obcí. Dejte blbům moc a tak

to dopadne!



