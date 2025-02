V olomoucké zoo se loni a letos narodila čtyři mláďata žirafy Rothschildovy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Čtyři mláďata žirafy Rothschildovy se loni a na začátku letošního roku narodila po předchozí několikaleté pauze v Zoologické zahradě Olomouc. Porod zhruba 70 kilogramů těžkých mláďat byl bez problémů, a to i díky měkké podestýlce, kterou ošetřovatelé předem připravili, aby žirafí novorozenci spadli do měkkého. Novinářům to řekla zooložka Eliška Veselá. Olomoucká zoo nyní chová 14 žiraf Rothschildových a patří mezi jejich největší chovatele v Česku."Porod je v případě žiraf poměrně náročný, jelikož tele váží přibližně 70 kilogramů a je vysoké jako dospělý člověk," uvedla Veselá. Žirafy rodí ve stoje, takže těžké mládě dopadne na zem z poměrně velké výšky. "Nicméně mláďata to zvládla sama a jejich porod proběhl hladce. Když už to vypadá, že se porod blíží, tak připravíme hlubokou podestýlku, aby mládě spadlo do měkkého a mohlo se lépe postavit, protože má dlouhé nohy a neumí s nimi ještě moc pracovat," dodala Veselá.

Olomoucká zoo chová žirafy od roku 1976 a odchovala více než šest desítek mláďat. V roce 1999 jedna z žiraf porodila dvojčata. Dvojčata tehdy přežila, což se podařilo pouze čtyřikrát na světě. Loni se v olomoucké zoo narodili tři žirafí samci a letos v lednu k nim přibyla samice "Dlouhou dobu jsme ve skupině žiraf neměli samce. Když jsme ho potom přivezli a pustili do skupiny, tak ihned začal konat," podotkl Veselá. Podle ní jsou žirafy pečlivé matky a o mláďata se v případě potřeby starají i jejich tety.

Vedení zoo má radost hlavně z narozené samice. "Samců není z chovatelského hlediska potřeba tolik jako samic. Ale věřím, že po dlouhé pauze bude zájem i o chovné samce. Určitě se dostanou do jiných zoologických zahrad, kde budou moci předat své geny," řekl ředitel zoo Radomír Habáň. Žiraf Rothschildových žije ve volné přírodě zhruba 1650. "O to zásadnější je chov v lidské péči a význam zoologických zahrad jako takových, které se snaží z přírody mizející druhy uchovat pro další generace," dodala mluvčí zoo Iveta Gronská.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1828 zvířat v 387 druzích. Zoologickou zahradu Olomouc loni navštívilo 377.359 lidí. Bylo to o něco méně než v předchozím roce, kdy do zahrady zavítalo 381.818 návštěvníků. Zahrada si svými aktivitami vydělá přibližně dvě třetiny částky potřebné na provoz. Od města dostává příspěvek na činnost.

