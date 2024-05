V ostravské zoo vznikne expozice pro tučňáky, konkrétní druh se vybírá

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jon Mountjoy / Flickr.com Zoo podle ředitele Jiřího Nováka dosud plánovala, že bude chovat tučňáky brýlové, ohrožený druh hnízdící na pobřeží jižní Afriky. Zoo byla ale oslovena koordinátorem chovu tučňáků, zda by nezvolili příbuzného tučňáka magellanského původem z opačné strany Atlantského oceánu.

V ostravské zoologické zahradě vznikne expozice pro tučňáky. Město hledá zhotovitele stavby, jejíž výstavba by mohla začít letos na podzim a podle odhadů by měla stát 145 milionů korun bez DPH. Tučňáky zahrada, založená v roce 1951, dosud nechovala.

Výstavba nového expozičně-chovatelského komplexu by měla trvat zhruba dva roky a měla by zvířatům imitovat jejich přirozené prostředí. Součástí expozice o zastavěné ploše téměř 1700 metrů čtverečních tak budou například skály, vodopád, různé typy povrchů i bazén, který vznikne na ploše zhruba 200 metrů čtverečních a bude mít hloubku od 1,4 do 2,5 metru.

Zoo podle ředitele Jiřího Nováka dosud plánovala, že bude chovat tučňáky brýlové, ohrožený druh hnízdící na pobřeží jižní Afriky. "Zcela čerstvě jsme ale byli osloveni koordinátorem chovu tučňáků, zda bychom místo tučňáka brýlového nezvolili příbuzného tučňáka magellanského původem z opačné strany Atlantského oceánu. Chovatelsky jde o zcela srovnatelný a vizuálně velice podobný druh a tuto nabídku zvažujeme," uvedl Novák.

Dodal, že tučňák magellanský je sice v přírodě méně ohroženým druhem, ale v zahradách je chován velmi málo, v Česku vůbec. "Tím bychom mohli pomoci rozšířit druh v lidské péči. Rozhodnutí padne v nejbližších týdnech po sérii konzultací s evropskými koordinátory chovu," uvedl Novák.

Expozice vznike v centrální části zahrady a podle Nováka bude v tuzemsku ojedinělá tím, že nabídne i rozsáhlé možnosti pozorování tučňáků pod vodní hladinou, například z podmořské jeskyně, kde bude rovněž umístěno velké akvárium s rybami. Návštěvníci ale zvířata budou moci pozorovat i z vyhlídky ze střechy jeskyně, odkud bude shora vidět bazén i venkovní výběh tučňáků. Součástí expozice bude také výuková část, která návštěvníky seznámí s ekologickými škodami v oblastech, kde tučňáci žijí.

Město si od výstavby expozice slibuje další zvýšení návštěvnosti zoo, která už nyní patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v regionu. "Ostravská zoologická zahrada dlouhodobě roste v počtu návštěvníků, už dva roky po sobě překonala 600.000 návštěvníků, jsme si vědomi atraktivity zoo a taky víme z ostatních zoologických zahrad, že všude, kde se expozice tučňáků postavily, tak se návštěvnost ještě znásobila. Odhady vedení zahrady jsou, že samotný pavilon tučňáků by mohl klidně nalákat dalších 100.000 návštěvníků, a to je pro nás určitě zajímavé," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).

