V Paříži by se za dva roky mohla otevřít veřejná koupaliště u Seiny

V Paříži by se za dva roky mohlo otevřít jedno či dvě veřejná koupaliště u Seiny. Vedení města už vybralo čtyři konkrétní lokality, kde by se lidé mohli koupat. Nápad už se v minulosti objevil v programech několika politiků, s blížícími se letními olympijskými hrami ve francouzské metropoli ale dostává reálné obrysy, uvedl Le Parisien.

Koupání je v Seině zakázané od roku 1923. Plavci z řeky nadobro zmizeli v 60. letech, přimělo je k tomu znečištění vody. Teď by se do ní mohli vrátit, protože řeka a ochrana životního prostředí jsou ústředními motivy her, které Paříž bude hostit příští rok, píše stanice BFM TV.

Poblíž nádraží Gare d’Austerlitz se staví retenční nádrž na dešťovou vodu a Paříž spustila i projekt na zlepšení kvality vody v řece. Celkem už státní správa do vyčištění Seiny investovala 1,4 miliardy eur (téměř 33 miliard korun).

Na bezpečnost na nových plovárnách budou dohlížet plavčíci. Mají mít i otevírací dobu, která bude stejná jako na plážích, které už v Paříži fungují. Na nich se sice lidé mohou opalovat, ale koupání není možné. Vedle jednoho až dvou koupališť v Paříži vedení regionu zkoumá i dvacítku dalších lokalit v okolí metropole, kde by se lidé rovněž mohli koupat v Seině.

Pařížské plovárny by v létě 2025 mohly stát u parku Bercy ve 14. obvodu, na nábřeží u Pont-Neuf naproti špičce ostrova Ile de la Cité v prvním obvodu, naproti ostrovu Ile Saint-Louis ve čtvrtém obvodu nebo na ostrově Ile aux Cygnes v 15. obvodu.

Koupání v Seině Pařížanům v roce 1990 slíbil Jacques Chirac, který tam byl tehdy starostou. "Za tři roky se půjdu koupat do Seiny, před svědky," řekl tehdy pozdější prezident Chirac. Jeho sliby ovšem vyšly naprázdno, píše BFM TV. Koupaliště byla i v předvolebním programu nynější starostky Anne Hidalgové, která stojí v čele pařížské radnice od roku 2014.

