Fosilie triceratopse "Big Johna" se vydražila za 5,5 milionu eur

V pařížské aukční síni Druot se vydražila fosilie dosud největšího nalezeného triceratopse za 5,5 milionu eur (140,9 milionu korun). Cena včetně provize je 6,65 milionu eur. Výsledná suma je téměř čtyřikrát vyšší, než aukční síň původně odhadovala. Před aukcí si působivého býložravce se třemi rohy mohli zájemci o dinosaury prohlédnout ve francouzské metropoli.

Triceratops přezdívaný "Big John" (Velký John) brázdil krajinu dnešní Jižní Dakoty před více než 66 miliony lety. Paleontologové první kosti našli v tomto americkém státě v roce 2014 a v následujících letech odkryli 60 procent jeho kostry včetně téměř kompletní lebky.

