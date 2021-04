V parku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí začala výsadba stromů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Zámecký park byl založen na rozhraní 18. a 19. století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka.

V parku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku začala výsadba stromů. V parku, který je stejně jako zámek kulturní památkou, přibude 57 stromů a 98 vzrostlých keřů, sdělil mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

"Práce mají být dokončeny nejpozději do poloviny letošního roku. Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že se je podaří výrazně urychlit. Následně bude probíhat rozvojová péče o nové dřeviny, a to do konce roku 2023," uvedl referent odboru komunálních služeb radnice Tomáš Kunc. Zámecký park je i přes nynější práce volně přístupný, návštěvníci by měli být opatrnější.

Do konce března byly téměř dvě stovky stromů v parku odborně ošetřeny. "Část z nich, konkrétně 51 stromů, však musela být na základě odborného posudku kvůli špatnému zdravotnímu stavu smýcena. Tyto práce probíhaly ve spolupráci s Miroslavem Dvorským z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, aby nebyli ohroženi hnízdící ptáci či veverky," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO). "Díky chladnému počasí nedošlo při revitalizaci parku k poškození bylinné vegetace, ani k výraznějšímu rušení ptáků při hnízdění," uvedl Dvorský.

