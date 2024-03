V plzeňské zoologické zahradě odchovali dva druhy jedovatých ještěrů korovců

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andrew DuBois / Flickr Korovci jsou jedni z mála jedovatých druhů ještěrů na světě.

Dva druhy jedovatých ještěrů korovců se podařilo rozmnožit v plzeňské zoologické zahradě. Loni se v zahradě poprvé vylíhlo mládě korovce jedovatého, v lednu se z vajec nakladených loni v srpnu vylíhlo pět mláďat korovce mexického, informoval ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Plzeňská zoo chovala oba druhy korovců poprvé na přelomu 60. a 70. let. Chov pak obnovila po víc než třicetileté přestávce. Dospělý chovný pár korovců mexických získala zahrada díky Evropskému záchrannému programu ze zoo v Záhřebu v roce 2017, prvních osmi mláďat se dočkala v únoru 2019 po 167 dnech inkubace. Chovný pár žije v expozici Sonora, kde samice nakladla v polovině loňského srpna devět vajec. "U pěti probíhala inkubace úspěšně a v lednu začalo líhnutí. Drobnější mládě z 13. ledna vážilo jen 17 gramů, ostatní z konce ledna už vážila 27 až 30 gramů," popsal Vobruba. Malí korovci se zatím živí křepelčími vajíčky.

Korovci jsou jedni z mála jedovatých druhů ještěrů na světě. Korovci mexičtí pocházejí ze severozápadu Mexika, dorůstají délky 80 či 90 centimetrů a mohou v dospělosti vážit až čtyři kilogramy. "Jde o vejcožravý, na stromy vázaný druh ještěra. Je zvyklý v zimě hibernovat, což je důležité i pro odchov v zoo, pro reprodukční chování samice," řekl Vobruba. Korovci se mohou dožít až 30 let. Jedové žlázy mají umístěné v dolní čelisti, jed ale do těla oběti nevstřikují, ale nechávají ho do hluboké rány volně vtéct. Pro zdravého člověka kousnutí smrtelné nebývá. Jed korovců se využívá pro výrobu léku na cukrovku.

Chovný pár korovců jedovatých žije v Plzni v zádveřní expozici sukulentního skleníku Svět sucha. Vejce samice nakladla loni v květnu a mládě se vyklubalo na konci září. "V této chvíli již přijímá myší holata a křepelčí vajíčka," doplnil Vobruba.

