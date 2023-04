V Přebuzi se do starého důlního díla propadl kůň, i přes snahu hasičů o záchranu v závalu zahynul

Marcela Jezberová 14.4.2023 14:56 Reaguje na Anyr

Chtěla bych vás vidět, jak "uklízíte" starý důl právě bez toho zavezení a zahrabání. Snad začarováním? Tady právě to zahrabání ani zavezeni neproběhlo a nedělá se to ani dnes. Maximálně se štoly zaplní vodou nebo nějak zpevní. V Podkrkonoší jsou takových jam stovky a můžete do nich klidně zapadnout i s traktorem.

Odpovědět