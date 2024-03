V projektu Sázíme budoucnost lidé vysadili dosud přes 4,3 milionu stromů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V projektu Sázíme budoucnost lidé za pět let vysadili přes 4,3 milionu stromů, do výsadby se zapojilo víc než 106 000 dobrovolníků. Nové stromy rostou na 8854 místech. Na tiskové konferenci o tom informoval strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata, který stál u zrodu projektu. Cílem projektu je vysadit symbolických deset milionů stromů mimo les.

"Z toho symbolického cíle deset milionů stromů, tedy jednoho stromu za každého občana, se nám za pět let podařilo zaevidovat přes 4,3 milionu stromů, tedy necelou polovinu. Podle nás se reálně už těch deset milionů stromů vysadilo, akorát jsme se nedostali ke všem datům," řekl Kundrata. Původní záměr z roku 2019 bylo vysadit deset milionů stromů za pět let. Pokud to půjde tak, jako dosud, by mělo být zaevidovaných deset milionů nově vysazených stromů zhruba v roce 2030, doplnil.

Lidé dosud nejčastěji sázeli aleje, šlo o 4133 sázecích akcí. Oblíbené jsou podle ochránců přírody i solitérní výsadby, v tomto případě jde o 1940 akcí, parky či lesoparky (1209 výsadeb). Nejaktivnějšími sázejícími jsou města a obce, šlo o 3688 výsadbových akcí, následují veřejné instituce, spolky a neziskové organizace. Nejčastěji lidé vysazovali listnaté druhy, vévodí duby, lípy a javory. V top desítce jsou i dva jehličnany, borovice a modřín, z ovocných stromů pak jeřáb a třešeň.

Jednou z loňských výsadeb je například akce z Hlavatců na Českobudějovicku, kde vysadili jeden strom za každé dítě, které v obci bydlí. Vysázeli i ovocno-listnatý sad, aby si děti mohly za několik let na procházce utrhnout ovoce. Díky tomu dnes starosta obce v Brně převzal ocenění Zlatý rýč za nejaktivnějšího sazeče. Nadace pomohla z dotace záměr financovat. "Z dotace jsme nakoupili stromky, kůly, vaky a dokonce jsme zaplatili i místnímu zemědělci zálivku na dlouho dopředu," uvedl starosta Matěj Baloun (Hlavatce 22).

Letošním cílem je podle Kundraty opět zhruba 600.000 až milion vysazených stromů, záležet bude především na zapojení obcí. Z Nadace Partnerství lze na tyto záměry získat aktuálně až 250 000 korun. Bližší informace zájemci najdou na webu www.sazimebudoucnost.cz.

