V Rakovníku v týdnu začalo fungovat re-use centrum pro použité funkční věci

V Rakovníku tento týden začalo fungovat re-use centrum, kde lidé mohou odevzdávat použité, ale funkční věci. Zájemci si je zde pak mohou zdarma vzít. Centrum funguje ve sběrném dvoře, kde bylo před jeho vznikem potřeba udělat jen menší úpravy skladovacích prostor, uvedla na dotaz ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

"Byly použity regály z bývalé knihovny," uvedla mluvčí. Lidé mohou odevzdávat například kuchyňské nádobí, sportovní potřeby, hračky, knihy, autosedačky, kočárky, židle, stolky či skříňky. Centrum naopak nepřijímá elektroniku, elektrozařízení, čalouněný nábytek, matrace, peřiny, oblečení, obuv, stavební materiál, zvířecí hračky a pelechy.

Služba bude v provozu v pondělí, ve středu, v pátek a sobotu. Ve všední dny to bude od 11:00 do 17:00, o sobotách od dubna do října mezi 8:00 až 17:00, od listopadu do března mezi 8:00 až 11:00. Re-use centra fungují ve středních Čechách například také v Mělníku, Poděbradech nebo v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku.

Re-use centra přispívají k vyššímu podílu vytříděného odpadu. Analýza poměru vytříděného a skládkovaného odpadu v Rakovníku nedávno ukázala, že podíl separovaného odpadu činil necelých 30 procent. Zákon o odpadech od roku 2025 nařizuje obcím, aby podíl činil 60 procent. K jeho zvýšení v Rakovníku má přispět i spolupráce s odpadovým manažerem či navýšení počtu nádob na bioodpad. Město také občanům rozeslalo dotazník ohledně tříděného odpadu, zjišťuje v něm mimo jiné zájem lidí o rozšířené možnosti třídění a třeba i svoz separovaného odpadu přímo od domu.

