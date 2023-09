V říčce Tichávce v Beskydech se rozšířil račí mor, tamní populace raků vyhyne

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | generalising / Flickr.com drojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, v Česku se invazivně šíří rak signální a rak pruhovaný.

V říčce Tichávce v Beskydech se rozšířil račí mor. Nákaza byla potvrzena v katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku, zhruba kilometr od pramene. Pro tamní populaci raků znamená nákaza vyhubení, řekl Zbyszek Noga ze Státní veterinární správy (SVS) pro Moravskoslezský kraj.

Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, v Česku se invazivně šíří rak signální a rak pruhovaný. Tuzemští raci - kamenáč a říční - jsou vůči chorobě vnímaví. "Populace našich raků bohužel postupně vyhyne. Ten invazivní americký rak, který je šiřitelem a původcem, je vůči tomu odolný," řekl Noga.

V Česku už byly zaznamenány případy, kdy kvůli zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. V kraji byla v minulých letech nákaza prokázána na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantské Ondřejnici, v Čeladence nebo Ostravici i v Lubině v Kopřivnici na Novojičínsku.

V Tichávce je to nyní jednorázový nález a SVS vydala minulý týden opatření, která budou půl roku platit v celém úseku toku Tichávky od pramene až po soutok s řekou Lubinou. Nesmí se tam lovit ani přesouvat ryby.

Račí mor je závažné infekční plísňové onemocnění, které napadá evropské raky a dokáže vyhubit celé jejich populace. Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiné živočichy neohrožuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce.

K šíření přispívá například vypouštění raků z akvárií či vypouštění ryb, které mohly být v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní. "K přenosu nemoci stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty, například sítě, holínky či kola aut," oznámila SVS. Mezi preventivní opatření tak patří i častá dezinfekce rybářské výstroje.

