V Rusku padl rozsudek za květnový obří únik ropy u Norilsku

Kromě Achmetčina jsou v souvislosti s havárií trestně stíháni také tři pracovníci tepelné elektrárny, z jejíž nádrže palivo uniklo.

Bývalý starosta Norilsku byl odsouzen k šesti měsícům veřejně prospěšných prací za nedbalost v souvislosti s květnovým masivním únikem ropného paliva, který způsobil lokální ekologickou katastrofu, informuje agentura Interfax. Rinat Achmetčin byl v červnu obviněn, že dostatečně nereagoval, když z nádrže tepelné elektrárny uniklo přes 21 000 tun paliva a maziva, které se dostalo do několika řek a jezera.

Stát bude také Achmetčinovi strhávat 15 procent jeho platu. Podle Interfaxu je květnový únik ropných produktů nejzávažnější katastrofou svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 000 tun ropy. Server The Moscow Times dříve psal, že jde zároveň o největší katastrofu tohoto typu v Arktidě, Norilsk totiž leží několik stovek kilometrů za polárním kruhem.

Většina ropy se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja a jejích přítoků, část se vsákla do půdy. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, bohatého na ryby. Gubernátor Krasnojarského kraje, v němž Norilsk leží, a ministr pro mimořádné události Jevgenij Ziničev uvedli, že zpráva o úniku byla zveřejněna s dvoudenním zpožděním. Prezident Vladimir Putin na začátku června schválil vyhlášení stavu nouze, který měl uspíšit likvidaci havárie, a v přímém televizním přenosu káral místní činitele, že se o havárii dozvěděli pozdě a nedokázali správně reagovat. Achmetčin v červenci z funkce starosty odstoupil.

Elektrárna, z níž palivo uniklo, patřila energetické společnosti, která spadá pod těžební společnost Norilsk Nickel. V ní pracuje velká část obyvatel severního města. Šéf podniku Vladimir Potanin dříve slíbil, že společnost vyčištění oblasti postižené únikem paliva zaplatí. Ruské úřady odhadly škodu na 148 miliard rublů (asi 44 miliard), s čímž však Potanin nesouhlasí. Podle agentury Intrerfax zatím podnik v souvislosti s katastrofou zaplatil několik stovek tisíc rublů, nejde však o kompenzaci, ale pokutu.

