V Rusku zlikvidovali požár látek uniklých z ropovodu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dabarti GCI / Shutterstock Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Požár látek, které unikly z poškozeného podvodního ropovodu a které od soboty hořely na hladině řeky Ob nedaleko města Nižněvartovsk, byl uhašen. S odvoláním na místní úřady v Chantymansijském autonomním okruhu to uvedla agentura TASS. Při požáru, který se rozšířil na plochu 1000 metrů čtverečních, byl jeden člověk zraněn. V ropovodu mohlo být v době nehody odhadem zhruba 700 tun propan-butanu, což je zkapalněný ropný plyn.

"Požár byl plně uhašen," oznámil ředitel civilní obrany okruhu Nikolaj Zajcev.

Následky požáru odstraňuje vlastními silami společnost Siburťumeňgaz, které potrubí patří. Na místě pracuje 27 lidí s 12 kusy techniky. Úřady se podle internetového listu Gazeta.ru starají o to, aby se na místo nedostal nikdo z obyvatel, a také odebírají vzorky vody, aby vyhodnotily škody na životním prostředí.

Společnost už dříve uvedla, že požár vypuknul 44 kilometrů od nejbližšího obydleného místa a že ani lidé, ani životní prostředí nebyly v ohrožení. Řeka Ob je v tomto ročním období pokryta ledem a sněhem. "Tvrzení o absenci rizika pro životní prostředí vzbuzuje vážné pochybnosti," uvedl podle agentury AFP mluvčí úřadu Rostechnadzor, který dohlíží na infrastrukturu.

Situaci podle TASS prověřuje prokuratura, která má také vyčíslit škody na životním prostředí. Ivan Blokov z ruské pobočky mezinárodní organizace na ochranu přírody Greenpeace v rozhlasové stanici Echo Moskvy uvedl, že škody z úniku plynu zřejmě budou mnohem menší než v případě úniku ropných látek.

Minulý měsíc soud v Krasnojarsku nařídil těžební společnosti Norilsk Nickel zaplatit pokutu 146,2 miliardy rublů (asi 42,3 miliardy Kč) za škody po loňském úniku ropných látek z elektrárny u města Norilsk za polárním kruhem.

Loni v květnu z nádrže tepelné elektrárny u Norilsku uniklo přes 21.000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94.000 tun ropy.

reklama