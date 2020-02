V sadech v Jeseníku půjde k zemi po hurikánu ještě 15 stromů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.jesenik.org Ve Smetanových sadech v Jeseníku budou muset odborníci kvůli nedávné vichřici pokácet dalších 15 stromů.

Ve Smetanových sadech v Jeseníku budou muset odborníci kvůli nedávné vichřici pokácet dalších 15 stromů. Město k tomu přistoupilo po prohlídce dřevin. Dosud tam vichr skolil 50 stromů. Sady byly po pustošivé vichřici zavřené celý minulý týden, nadcházející kácení se obejde bez omezení vstupu, řekl včera mluvčí jesenické radnice Richard Kapustka.

"Prohlídkou ve Smetanových sadech v Jeseníku bylo označeno dalších 15 stromů, které musí být v důsledku vichřice pokáceny. Hrozí u nich, že spadnou nebo se vyvrátí. Kácení proběhne příští týden, jedná se však o řízené kácení a omezení vstupu do parku není nutné," uvedl mluvčí radnice.

Město upozorňuje, že trvá výstraha ve vyhledávané turistické lokalitě pod Křížovým vrchem, kterou rovněž zpustošil před týdnem silný vítr. "Je tam hodně polomů, z toho důvodu nedoporučujeme lidem, aby tam chodili. Nedoporučuje se vstup nejen po neznačených chodnících, ale i po turistických trasách," doplnil mluvčí radnice.

Kvůli vichru spadlo ve Smetanových sadech 50 stromů; poslední tuto neděli, kdy v Jeseníku znovu silně foukalo. Sady byly kvůli tomu uzavřené pro veřejnost minulý týden od pondělí do pátku, kdy se technickým službám podařilo odklidit cesty. Škody by neměly být vysoké, většinou šlo o napadené smrky. Jesenicko bylo před týdnem v Olomouckém kraji první oblastí, která čelila bouři. Sabine udeřila v noci na pondělí a hasiče zaměstnávala až do středy. Bouře zanechala škody na střechách, autech či lesích. Hasiči měli kvůli silnému větru 271 zásahů.

