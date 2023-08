V Thajsku zabavili tunu šupin z luskounů, mířily přes Laos do Číny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Thajské úřady zabavily více než tunu šupin ze vzácných luskounů, které mířily přes hranice do Laosu a nejspíš dál do Číny. Informovala o tom agentura AP. Podle odhadu šupiny pocházely asi z 3000 až 4000 zvířat a náklad by měl na černém trhu hodnotu kolem 50 milionů bahtů (31 milionů korun).

Policie ve středu objevila nákladní automobil naložený šupinami v provincii Kálasin a zatkla dva muže, kteří se přiznali k ilegálnímu přechovávání částí chráněných zvířat.

Luskouni, ohrožení savci s tělem pokrytým rohovitými šupinami, patří k nejpašovanějším zvířatům na světě. Jejich maso je považováno v Asii za delikatesu a šupiny se používají v tradiční čínské medicíně, i když jejich účinky nejsou nijak prokázané. Obsahují protein keratin, který je například i v nosorožčích rozích, s nimiž se na čínském trhu také čile obchoduje.

