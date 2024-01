V tocích na území povodí Odry jsou zvýšené průtoky vody, přehrady zvyšují odtoky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V tocích na celém území povodí Odry jsou aktuálně zvýšené průtoky vody. Vodohospodáři zvyšují odtoky z některých přehrad, tak aby byly připravené pojmout případnou velkou vodu. Zásoby vody ve sněhu jsou ale nyní v povodí podle meteorologů nízké, sdělila mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková.

Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezská Harta.

"Během dnešního dne dochází ke zvýšení odtoku z kaskády vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk na přibližně 20 metrů krychlových za sekundu a z vodní nádrže Šance na Ostravici na zhruba 25 metrů krychlových za sekundu. Pokračují zvýšené odtoky z vodních děl Morávka a Těrlicko, aby i na nich byly připraveny retenční prostory k tlumení velkých vod," řekla Vlčková.

Od Nového roku spadlo na území povodí v úhrnu od pěti do 40 milimetrů srážek. V Jeseníkách to bylo nejvíce na Rýmařovsku, tedy nad kaskádou nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, a v Moravskoslezských Beskydech v oblasti, kde jsou nádrže Šance a Morávka.

"Současné zimní průtoky jsou charakteristické velkými objemy vody oproti letním povodním, které mají převážně takzvaně štíhlejší povodňové vlny, ale násobně vyšší kulminační maxima. Díky vysokým srážkám v prosinci 2023, které pokračují i nyní, byly doplněny všechny zásobní prostory našich nádrží," uvedla mluvčí.

Nepředpokládá se podle ní, že by současné zvýšené zimní průtoky v povodí Odry přešly do povodňových stavů. Vlčková řekla, že lidem žijícím v povodí Odry nehrozí povodňové nebezpečí, při zvýšených vodních stavech by ale neměli na řekách provozovat aktivity, které by mohly být nebezpečné.

