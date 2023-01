V Třinci se začne od února třídit kuchyňský odpad z domácností

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Na rozdíl od tradičních, dosud používaných nádob na zelený bioodpad, jejichž obsah se sváží do kompostárny, lze do nových nádob na kuchyňské zbytky vkládat především i odpady živočišného původu," uvedla Havlíková.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Třinci na Frýdecko-Místecku se začne od února třídit kuchyňský odpad z domácností. Společnost Smolo CZ, která ve městě zajišťuje svoz odpadu, tam rozmístí 90 speciálních utěsněných nádob, do nichž budou lidé vyhazovat zbytky jídel. Firma pak odpad odveze do bioplynové stanice. ČTK to sdělila mluvčí společnosti Smolo Dorota Havlíková.

"Na základě podrobného roztřídění obsahu popelnic víme, že průměrná černá nádoba v hutnickém městě obsahuje kromě dalších využitelných komodit vysoké procento bioodpadu, který zbytečně končí na skládce. Jen obyvatelé třineckých sídlišť vyhodí měsíčně až 12 tun jídla," uvedl jednatel společnosti Smolo CZ Tomáš Ondraszek.

Od nového systému separace odpadu na sídlištích a ve středu Třince si město i svozová společnost slibují znatelné snížení objemu komunálního odpadu, který končí na skládce. Pro firmu jde o pilotní projekt, který chce v budoucnu nabízet i dalším obcím.

Speciální nádoby na jídelní zbytky nahradí dosavadní hnědé popelnice. "Na rozdíl od tradičních, dosud používaných nádob na zelený bioodpad, jejichž obsah se sváží do kompostárny, lze do nových nádob na kuchyňské zbytky vkládat především i odpady živočišného původu," uvedla Havlíková. Množství nádob chce firma postupně zvýšit.

Nový typ popelnic na kuchyňský odpad má objem 240 litrů a utěsněné víko, které brání šíření pachu. "Pokud je budou občané poctivě zavírat, potkani nebudou moci hodovat na jejich obsahu. Právě Třinec v poslední době musel přistoupit k mimořádné deratizaci kvůli přemnožení potkanů," uvedla mluvčí.

Nádoby s budou se pravidelně vyprazdňovat a vymývat. První svoz bude 7. února. "Jejich obsah poputuje do bioplynové stanice, kde se z něj vyrobí elektřina a bioplyn," uvedla mluvčí.

Doplnila, že v okrajových částech města zůstanou nadále nádoby určené na bioodpady pouze rostlinného původu. Kuchyňské zbytky tam většinou lidé dávají zkrmit hospodářským zvířatům. Obsah těchto nádob se bude nadále předávat do kompostárny.

reklama