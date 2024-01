V Zemědělském svazu se diskutuje o protestech, jeho předseda by s nimi počkal

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Zemědělském svazu se vede diskuse o tom, zda by čeští farmáři měli protestovat. Mezi zemědělci panuje nervozita, protože cítí, že jsou ve složité ekonomické situaci, řekl předseda svazu Martin Pýcha. Uvedl, že podle něj by se nyní protestovat nemělo, protože ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce se zástupci sektoru diskutovat o změnách v dotační politice nebo vizi fungování zemědělství do budoucna. Podle Pýchy by měla řešit témata, jako jsou byrokracie nebo komplikovaný systém dotací.

Na Chomutovsku se v úterý čeští farmáři přidali k velkým protestům zemědělců v Německu. Desítky traktorů vyjely na protestní jízdu přes centrum Chomutova k hranici na Horu Svatého Šebestiána. Cílem akce bylo podpořit německé zemědělce, kteří se bouří proti chystaným úsporným opatřením tamní vlády, a upozornit na problémy místních zemědělců. Protesty ale neorganizovaly zemědělské organizace.

Podle Zemědělského svazu za loňský rok klesne meziročně zisk celého odvětví o 60 procent na 8,7 miliardy. Pýcha upozornil mimo jiné na to, že zhruba třetina zemědělců, která se průzkumu ve svazu zúčastnila, byla loni ve ztrátě. Podotkl také, že změny v dotační politice způsobily u středně velkých firem pokles podpor o 25 procent. V loňském roce začalo nové dotační období a větší část podpor se přesunula k menším farmářům. Výborný minulý týden řekl, že by se mělo přistoupit k úpravám podmínek dotací, aby středně velké podniky nebyly tolik znevýhodněné, u podniků jde podle něj o propad v milionech korun.

Nastavení dotací předloni také vyvolalo protesty Zemědělského svazu i Agrární komory. Pýcha poznamenal, že protesty reagovaly také na zvyšující se environmentální požadavky spojené s takzvanou Zelenou dohody pro Evropu (Green Deal). Stále přísnější pravidla vedou podle něj k velkému tlaku na zemědělce, protože se jim zvyšují náklady a zároveň i snižuje produkce mimo jiné například povinností nechávat část půdy mimo produkci.

Předseda svazu uvedl, že se musí vyřešit mnoho otázek, například téma dovozů zemědělské produkce z Ukrajiny. Poznamenal, že tamní zemědělství není svázáno tak přísnými pravidly, ale zároveň se mu otevřela cesta na evropský trh, kde způsobuje pokles cen komodit. Podle Pýchy je také otázka, jak se promění Evropský parlament nebo Evropská komise po volbách.

Pýcha se tento týden také zúčastní jednání s německým zemědělským svazem DVB a zástupci farmářů z dalších zemí, jako jsou Irsko, Francie nebo Holandko. Uvedl, že pokud by nová komise pokračovala v současném směřování, tedy vytváření další environmentální legislativy, aniž by se zabývala analýzou dopadů, měli by se ozvat zemědělci napříč celou Evropskou unií.

