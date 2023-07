Valašské Meziříčí plánuje proměnu Krásenské obory v rekreační lesopark

Foto | Eric X / Eric X / Unsplash

Valašské Meziříčí na Vsetínsku plánuje proměnu Krásenské obory v rekreační lesopark. V minulosti sloužila obora v Krásně nad Bečvou zámeckým pánům k chovu zvěře a lovu, dnes je z ní les. Proměnit by se měl v místo výletů, odpočinku a vzdělávání, sdělil ČTK mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

Oboru odděluje od zámku Kinských estakáda vybudovaná za minulého režimu. Postupem let se její původní účel vytratil a proměnila se v běžný les. "Přesto je stále oblíbeným cílem výletů občanů našeho města. To nám ostatně potvrdila i anketa, v níž bezmála 600 respondentů odpovídalo na otázky týkající se další podoby tohoto území. Protože se v drtivé většině shodli na odpočinkové funkci Krásenské obory, nechali jsme s podporou radnice zpracovat studii, která velmi citlivě oživuje tento krásný kout našeho města," uvedl předseda místní komise Krásno 2 Vítězslav Venglář.

Cílem studie je proměnit hospodářský les v rekreační lesopark, který se stane místem setkávání, výletů a odpočinku. "Vycházeli jsme z veřejného průzkumu a pracovali s přirozenými možnostmi lokality, jež nabízí neotřelé výhledy na Valašské Meziříčí. Hlavní myšlenkou a motivem konceptu je geometrický tvar krychle, která je jednoduchá, přehledná a vnáší do řešeného území řád a pocit bezpečí. Celý prostor navrhujeme zpřístupnit sítí stezek s páteřním okruhem dlouhým cirka jeden kilometr. Vzniknout by na něm měla celkem čtyři hlavní místa pro setkávání s odpočinkovým a edukativním přesahem. Důraz klademe zejména na vytvoření prostoru pro všechny generace s co nejméně bariérami," uvedl Radovan Vašíček z RV Atelier. Počítá se také s vyhlídkou na město.

"Nyní máme v ruce studii, která odpovídá požadavku občanů na další využití této cenné lokality. Navíc s ní můžeme na základě dalších podnětů ještě pracovat a postupně tak z Krásenské obory vytvořit místo, které se stane vyhledávaným cílem výletů," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO). "Aktuálně bude nejdůležitější připravit změnu užívání lesa a dotáhnout jednání s majiteli okolních pozemků. Samotný projekt pak bude nezbytné rozdělit do několika etap," dodala místostarostka.

Podle studie jsou náklady předběžnš asi 27 milionů korun. "S ohledem na plánované využití Krásenské obory však věřím, že bychom mohli být úspěšní také v případě žádostí o dotace. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Na jejím konci bychom ale měli vytvořit lesopark, který spolu s nedalekým areálem zámku Kinských a památným vrchem Helštýn vytvoří prostor pro setkávání rodin s dětmi, seniorů a všech milovníků přírody," uvedla Wojaczková.

