Ve Francii vznikla platforma na pronájem rybníků pro rybaření a jezírek ke kempování

Ve Francii je nově možné pronajmout si přes internet rybník pro rybaření nebo jezírko ke kempování. Zájemci o krátkodobé využití vodní plochy si mohou vybírat podle oblíbené metody rybaření nebo druhu ryb, které je možné chytit. V nabídce na serveru Rentalake.fr (pronajmisirybník), jich je zhruba 100, píše agentura AFP.V departementu Haute-Saône na východě Francie je mezi turisty oblíbená oblast zvaná kraj 1000 rybníků. Vodní plochy tam na náhorní plošině vznikly při tání ledovce, lidé je později upravili pro chov ryb i průmysl. Platforma tam nabízí tříhektarový rybník s chatou na břehu s panoramatickým výhledem, přespat můžete ve vlastním spacáku nebo stanu.

Právě tento rybník s chatou v Esboz-Brest si na jediný den pronajal 39letý Mickaël Niclas, který na místo přijel s kamarády. Niclas chytil 50centimetrového kapra a váhal, zda ho nepustit zpět do vody. "Každý si tu přijde na své," pochvaloval si pobyt v přírodě. Jeho kolega Benjamin Bourgeot zase připomněl klid a rozumné ceny, zejména když se o náklady podělí více lidí. Den u rybníka vyjde na 120 eur (zhruba 3000 korun).

"Jste si jistí, že budete mít vodní plochu sami pro sebe," říká Niclas, který k chatě jel 50 minut autem. "Poznáte soukromé pozemky, k nimž byste jinak neměli přístup, a také objevujete nové části Francie," dodává.

Přečtěte si také | Přírodní ráj uprostřed přeplněných pláží na Mallorce. Zelený poloostrov je chráněn Naturou 2000

Start-up teprve v červnu založili Jean-Baptiste Fariney a Hugo Gruss, kterým je 26 a 27 let. Klíčové pro jejich koncept jsou právě vodní plochy, které je odlišují od jiných zprostředkovatelů pronájmů. "Tátové rybaří, děti jezdí na paddle-boardu, prarodiče si čtou na pontonu," popisuje Fariney nejčastější aktivity klientů. "Jsme schopni pronajmout vše od velkých pozemků vhodných spíše pro rybáře až po ty menší, které jsou vhodnější pro rodiny," říká Gruss.

Majitelem zmiňovaného rybníka je rodina Mélanie Mourey-Cariteyové, její rodiče ho koupili v roce 2016 pro rodinná setkání. "Postupem času jsme tam ale trávili stále méně času. Rozhodli jsme se, že ho umožníme užívat i dalším lidem, a tyto drobné pronájmy nám dovolují do rybníka investovat a udržovat ho," říká mladá žena.

Nápad na platformu vznikl, když Gruss a Fariney ještě studovali na střední škole. Rodiny obou zakladatelů totiž vlastní rybníky již po několik generací.

Šest týdnů od spuštění provozu je v nabídce platformy asi 100 rybníků po celé Francii, do konce roku by jich provozovatelé rádi měli 300.

Přečtěte si také | Turismus bez bariér? Dvě trasy jako příklad, jak mohou přírodu navštívit i lidé se sníženou pohyblivostí

Podle Francouzské národní rybářské federace je ve Francii 1,4 milionu rybářských lístků, ale k lovu v soukromém rybníku lístek nepotřebujete. Dalším cílem Farineyho a Grusse je rozšíření platformy do Belgie a do Německa, na to ale začínající firma z Marseille napřed musí získat prostředky.

