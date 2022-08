Ve Štítné nad Vláří uhynuly ryby kvůli úniku splašků z čistírny odpadních vod

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Hasiči zasahovali ve čtvrtek večer ve Štítné nad Vláří-Popov na Zlínsku kvůli úniku splašků z čistírny odpadních vod do řeky Vláry. V řece uhynulo až 150 kusů ryb a to na délce toku 500 metrů, uvedl na facebooku hasičů mluvčí hasičů Roman Žemlička. Pracovníci čističky opravili závadu, kvůli které splašky do řeky unikly.Hasiči podle pokynů České inspekce životního prostředí odebrali vzorky z řeky, odběry na přítomnost ropných látek byly negativní. "Podle pokynů České inspekce životního prostředí jsme prováděli ředění vody do včerejších (čtvrtečních) 22:00," uvedl mluvčí. Vodní stráž dnes zkontroluje stav řeky. Pokud by ryby hynuly stále, hasiči by opět ředili vodu.