Ve Švédsku cvičí volně žijící vrány, aby pomáhaly s úklidem nepořádku po lidech

Švédská startupová firma zkouší, jak by se při úklidu drobných odpadků ve městech osvědčily volně žijící vrány. Opeření pomocníci motivovaní získáním krmiva a sbírající například nedopalky cigaret, by mohli být nasazeni ve městě Södertälje, informoval server The Local.

"Jde o volně žijící ptáky, kteří se na věci podílejí dobrovolně," řekl agentuře TT Christian Günther-Hanssen, zakladatel firmy, která metodu vyvíjí. Vrány se učí nosit odpadky do automatu, ze kterého jim jako odměna vypadne krmivo. Firma se rozhodla využít vrány, protože to jsou nejinteligentnější ptáci. "Snadno se učí a je šance, že se učí i jedna od druhé. Zároveň existuje menší riziko, že samy omylem sezobnou nějaké odpadky," popsal Günther-Hanssen přednosti vran.

Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.https://t.co/cpcdfekpB4 pic.twitter.com/yYCvDcDdfs — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) January 27, 2022

Podle nadace Udržujme Švédsko uklizené kuřáci na ulicích v této skandinávské zemi odhodí více než miliardu cigaretových nedopalků ročně, což představuje 62 procent odpadků končících na zemi kvůli lidské nedbalosti.

Nyní chtějí ke sbírání odpadků z ulic vrány vyzkoušet ve městě Södertälje jihozápadně od Stockholmu. Thomas Thernström z tamních komunálních služeb řekl, že město zjišťuje, zda má vhodné místo, kde by mohl stát automat vyměňující odpadky za krmivo pro vrány, a zda se v městské pokladně najdou peníze na tento projekt. Günther-Hanssen odhaduje, že vrány by mohly městu ušetřit nejméně 75 procent nákladů spojených se sbíráním nedopalků.

Vrány by s úklidem Södertälje mohly začít pomáhat na jaře. "Bylo by zajímavé zjistit, zda tato metoda funguje i jinde (než ve městě). I s ohledem na to, že dokážeme naučit vrány sbírat nedopalky, ale nedokážeme naučit lidi, aby je neodhazovali," dodal.

Před několika lety k úklidu nedopalků a dalších drobných odpadků začala využívat havrany správa zábavního parku Puy du Fou na západě Francie. Havrani patří do stejné čeledi jako vrány.

