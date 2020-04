Ve Velaticích o víkendu sbírali odpad individuálně, bylo 20 pytlů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavel L Photo and Video / Shutterstock Lidé ve Velaticích o víkendu nasbírali téměř 20 pytlů odpadu. / Ilustrační foto

Lidé ve Velaticích na Brněnsku si o víkendu při individuálních procházkách uklidili obec i přes zrušení oficiální akce Ukliďme Česko. Nasbírali téměř 20 pytlů odpadu. Na on-line tiskové konferenci to včera uvedl starosta obce Jan Grolich (KDU-ČSL).

"Lidé měli o akci Ukliďme Česko zájem, proto nás mrzelo, že ji musíme zrušit. Napadlo nás ale vyhlásit úklid individuálně a chytlo se to," uvedl Grolich.

Obec má zhruba 800 obyvatel, k akci Ukliďme Česko se letos chtěla připojit poprvé. K individuálnímu úklidu vyzvala zájemce v rozhlasu, na webu obce a na sociálních sítích. Na víkend pak připravila pytle na plasty a ostatní odpad. Lidé si pytle mohli vyzvednout kdykoli a při procházce s rodinou pak posbírat odpadky kolem silnic a potoka.

"Na určeném místě se sešlo skoro 20 pytlů s odpadky, ale i pneumatiky a větší kusy odpadů. Navíc někteří lidé nasbírané odpadky sami zlikvidovali. Takže lidi Velatice prostě uklidili i bez větší organizace," uvedl starosta.

Akce měla podle něj i výchovný rozměr, protože se do ní zapojily hlavně rodiny s dětmi. "Dnes uklízíme Velatice v Cihelně. Nevím, kdo tam teď chodí, ale to, co tu je, je na celý den práce. Naše čtyřleté dítě nám to tu pomáhá uklízet a ani nechtějte slyšet, co si o vás myslí. Pokud to tu chcete využívat, chovejte se tak, ať se naše děti za vás nemusí stydět," uvedla podle starosty na sociálních sítích mladá žena, která si vzala za úkol uklidit místo kolem ohniště na kraji obce.

