Ve Velvarech a Němčicích otestují organizace opatření na zadržení vody v krajině

Ve Velvarech na Kladensku a Němčicích na Kolínsku otestuje společnost Člověk v tísni a další organizace opatření na zadržení vody v krajině. Středočeský kraj na projekt přispěje 2,5 milionu, rozhodli krajští zastupitelé. Jde o pětiletý projekt LIFE WILL (Water in Landscape and Soil).

"Středočeský kraj se projektům na udržení vody v krajině věnuje soustavně a dlouhodobě. Česká republika je střechou Evropy. Žádná velká řeka k nám nepřitéká, máme jen tu vodu, která nám naprší. A proto musíme dbát na to, aby co nejvíce vody zadržela naše půda místo toho, aby vše rychle odteklo," uvedla krajská radní pro životního prostředí Jana Skopalíková (Piráti).

Úpravy ve vybraných obcích mají přispět ke zvýšení odolnosti místních obyvatel a krajiny vůči klimatickým rizikům, jakými jsou například bleskové povodně, sucha nebo vodní a větrná eroze. "Zjednodušeně řečeno jde o vytvoření tůní, polderů, mokřadů, o vysázení ochranných stromových a keřových pásem a dalších krajinných prvků, které přispějí ke zvýšení odolnosti území vůči suchu, velkým dešťům a podobně," doplnila radní.

Ve Velvarech by se měla opatření udělat zejména v mikropovodí potoku Svodnice, které zabírá přes jedenáct čtverečních kilometrů, a v Němčicích budou úpravy zhruba na čtyřech kilometrech čtverečních.

Součástí projektu budou i veřejné prezentace, diskuse se zástupci obcí, vlastníky pozemků, hospodáři, zástupci povodí a orgánů ochrany životního prostředí. Prezentace bude otevřená i místním obyvatelům nebo rekreantům. Prezentace mají přispět ke zvýšení porozumění místním procesům fungování vody v krajině, jeho příčin a dopadů.

