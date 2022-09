Ve Vrčeni rozhodli v referendu nechat místní rybník v pronájmu spolku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Opatský rybník ve Vrčeni na jižním Plzeňsku by měl dál zůstat v pronájmu spolku, který o něj už deset let pečuje. Rozhodli o tom lidé v místním referendu. Konalo se proto, že zastupitelé se v létě neshodli na žádném ze dvou zájemců o pronájem půlhektarového rybníka. V referendu nakonec hlasovalo 190 z 265 oprávněných voličů, tedy 71,7 procenta. Pro uzavření nájmu na dobu neurčitou s dosavadním nájemcem hlasovalo 147 lidí, tedy 77,4 procenta. Výsledky hlasování uvedla obec na webu

Spor o pronájem začal v létě, kdy spolku končil pronájem rybníka a obec vyhlásila záměr dalšího pronájmu. Spolek nabídl za roční nájem 7000 korun, soukromý zájemce, který tam chtěl provozovat rybářský revír a prodávat povolenky, nabídl přes 20 000 korun. "Žádná z nabídek nezískala potřebnou většinovou podporu zastupitelů. Část zastupitelů preferovala výši ceny, část zastupitelů podporu spolkového života a společenský přínos. Oba tyto názory jsou legitimní," uvedl starosta a zároveň předseda spolku Vratislav Chodora.

Spolek Vrčeň je totiž podle něj v obci spolu s hasiči jedním ze dvou aktivních spolků, které se zapojují do kulturního a společenského života. Spolek uvedl, že pokud by mu obec nájemní smlouvu na Opatský rybník neprodloužila, znamenalo by to zánik spolku a následně zrušení mnoha společenských akcí v obci a rozpuštění skupiny aktivních lidí. Prioritou spolku není jen pronájem rybníka, ale zejména udržování a rozvoj tohoto krajinného prvku.

Proti pronájmu spolku se v referendu vyjádřilo 37 lidí, tedy 19,5 procenta zúčastněných voličů. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je potřeba účast alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek referenda ve Vrčeni je tak platný a závazný pro příští obecní zastupitelstvo.

