Vědci nalezli nejstarší fosilii predátora, pojmenovali ji po Attenboroughovi

Ancient fossil is earliest known animal predator https://t.co/Rtz9n8jdkL — BBC News (UK) (@BBCNews) July 25, 2022

Britští vědci objevili zkamenělinu stovky let starého živočicha, o kterém se domnívají, že byl nejstarším dosud nalezeným predátorem. Mořského lovce, který svou kořist chytal chapadélky a nejspíš patřil k žahavcům, pojmenovali po britském přírodovědci Davidu Attenboroughovi, píše BBC.

Podle vědců je druh, nazvaný Auroralumina attenboroughii, také nejstarším známým živočichem, který měl opravdový skelet. Pradávný predátor patřil do skupiny, která dnes zahrnuje i korály, medúzy a sasanky. Obtisk jeho 20 centimetrů dlouhého těla se uchoval v prachovci obklopený dalšími fosiliemi.

"Obecně se má za to, že moderní skupiny živočichů jako medúzy se objevili před 540 miliony let během kambrické exploze," uvedl britský paleontolog Phil Wilby. "Tento predátor je ale o 20 milionů let starší," dodal odborník, podle který objev označil za "obrovsky vzrušující".

Jako kambrická exploze se označuje období prudkého rozvoje života na Zemi.

Paleontologové fosilii nalezli v kopcovité oblasti Charnwood Forest nedaleko středoanglického města Leicester, kde dříve po zkamenělinách pátral i Attenborough. Šestadevadesátiletý vědec uvedl, že ho pocta v podobě pojmenování nového druhu po něm opravdu potěšila.

Na rozdíl od jiných fosilií z období kambria má nově nalezený živočich "očividný skelet, s hustě vyrůstajícími chapadly, která se ve vodě vlnila a zachytávala proplouvající potravu - podobně jako to dnes dělají koráli a mořské sasanky," uvedla Frankie Dunnová z přírodovědného muzea v Oxfordu. Nalezený druh se podle ní výrazně liší od jiných zkamenělin z Charnwood Forest i jinde na světě.

"Myslím si, že vypadá jako olympijská pochodeň, která má místo plamenů chapadla," dodala Dunnová, která je jednou ze spoluautorek studie zveřejněné v odborném časopise Nature Ecology & Evolution.

Šestadevadesátiletý Attenborough, který proslul zejména televizními přírodopisnými dokumenty, se může pyšnit dlouhým seznamem druhů, které jsou po něm pojmenovány. Mezi 40 živočichy a rostlinami s jeho jménem je i vážka z Madagaskaru či pampelišce podobný jestřábník, který roste jen na jedné lokalitě v jižním Walesu, píše list The Guardian.

