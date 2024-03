Písečný červ podobný těm z filmu Duna existoval mnohém déle, než vědci mysleli

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Vědci při zkoumání zkamenělin dravých červů objevili nový druh, který existoval ještě 25 milionů let po svém dříve předpokládaném vyhynutí, napsalThe New York Times. Pradávní červi rodu selkirkia měli hlavu pokrytou zakřivenými ostny a připomínali písečné červy ze sci-fi série Duna.Během takzvané kambrické exploze před více než 500 miliony lety, kdy se najednou objevilo mnoho nových druhů živočichů, patřili tito červi k nejběžnějším predátorům žijícím na mořském dně. "Kdybyste byli malí bezobratlí a narazili na ně, byla by to vaše nejhorší noční můra. Jako by vás pohltil pás tesáků a zubů," popsal harvardský paleontolog Karma Nanglu.

Tito živočichové vymizeli před stovkami milionů let. Nedávno analyzované fosilie z Maroka ale ukázaly, že predátoři, kteří měřili na délku jeden až dva centimetry, přetrvali mnohem déle, než experti předpokládali.

Zkameněliny nového druhu pochází z marockého naleziště, které je známé díky pozůstatkům mořských živočichů, jako jsou trilobiti, často zbarveným do odstínů červené a oranžové barvy. Některým zůstaly i jemné rysy měkkých tkání, které se zachovají málokdy.

Novému živočichovi vědci dali jméno tsering, které pochází z tibetského slova znamenající "dlouhý život".

"Tato nová studie doplňuje rostoucí počet důkazů o tom, že mnozí členové kambrických společenstev prospívali i v následujícím období a nebyli rychle nahrazení, jak naznačovaly předchozí modely," řekl paleontolog Jean-Bernard Caron, který se na studii zveřejněné v odborném časopise Biology Letters nepodílel.

Zkoumání naznačují, že červi rodu selkirkia prošli během 40 milionů let na mořském dně jen malými proměnami. Pobývali v trubicích, které vytvářeli z vylučovaného materiálu.

"Je to, jako kdyby si písečný červ z Duny kolem sebe postavil obrovský dům," řekl Nanglu. Nejspíše s rostoucím množstvím dalších volně plavoucích predátorů, kteří by mohli začít červy ohrožovat, se těchto trubic zbavili a osvojili si aktivnější způsoby úniku, jako je vytváření nor.

