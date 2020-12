Vědci poprvé objevili mikroplasty v lidské placentě, obávají se důsledků

Břetislav Machaček 22.12.2020 17:46

Bohužel, zde je vidět, kam všude to může dojít. Nikdo není schopen říci,

jaké to může mít následky pro lidstvo do budoucna. Zatím, jsme zděšeně zírali na množství kusových plastů v zažívacím traktu mořských ptáků a třeba želv. Nyní už víme o mikroplastech ve vodě, potravinách, lidech zvířatech. Dopady nikdo nezná a obranu taky. Stále ale budou "vědci" tvrdit, že ekologičtější je PETka než vratné sklo, protože má nižší

uhlíkovou stopu. Mi už je ten CO2 ukradený, já chci konzumovat vodu

a potravu bez mikroplastů, které mne možná zabijí dříve, než nějaké

"přehřátí" planety. A nejsou to pouze ty plasty, ale i jiná spotřební

chemie, která nás doprovází na každém kroku v zájmu čistoty a hygieny.

Mnohdy se o tom neví a pouze tuší, jindy ví a tají. Klidně se to

prodává a ještě masivně reklamuje. Kdysi zateplovali sousedův dům

polystyrénem, který zarovnávali rašplováním a jemný prach létal po

okolí. Nehledě na vdechování, tak zaneřádili pozemky v okolí a zobaly

to třeba i slepice a s trávou to žrali i králíci. Ještě dnes se to

děje u tvarově členitých zdí a nikdo to neřeší. Žijeme tak "zdravě"?

Prdlajs a ne zdravě, pouze v zájmu snižování energetické náročnosti

staveb zaneřádíme okolí plasty a z budoucí recyklovatelné sutě vyrobíme

nebezpečný odpad. Tak samo z dřevěného masivu chemický dřevotřískový paskvil a ještě tomu dáme certifikát ekologicky šetrné stavby. Je to

hra na ekologii, ale ve skutečnosti se jedná o nové ropáctví v zájmu

snižování CO2.

