Vědci tvrdí, že jed Stutox má malý vliv na úbytek počtu hrabošů

Břetislav Machaček 14.8.2020 19:56

Opět použiji nadsázku a to,že vědci časem zjistí,že je tomu tak i

s potkany a doporučí je přestat preventivně ve městech trávit.Dosáhnou

přece své gradace a vyhynou sami nebo díky predátorům.Blablablabla.

Pokud má hlodavec dost potravy,vhodné ubytování,tak se množí stále

a možná ho zdolá nějaká nemoc či nárazové nalétnutí predátorů.

A co když se nemoc nedostaví,taky ty hejna predátorů nepřiletí jed

nepovolíme?Samozřejmě s jedy s mírou a pouze povoleným způsobem.

Vědci ať hledají látku,která postihne pouze ty hraboše a už ne ty

predátory či jiná zvířata.V Austrálii byla řešením kdysi myxomatóza

u invazních králíků,ale u umělých nemocí hrozí kompletní vyhubení

druhu a tak jed považuji méně rizikový.Nedělejme si iluze o nějaké samoregulaci při současném způsobu hospodaření.Přemnožené hraboše

predátoři omezí pouze z části a pouze na sklizených,či čerstvě

zasetých polích.Ve vzrostlých obilninách,kukuřici,řepě,řepce či

pícninách ho nevidí ani ten predátor a tak se stačí hraboši namnožit

do sklizně tak,že možná nebude co sklízet.Z řepky se přesouvá do

obilí,z něho do řepy či kukuřice a potom do trvale zatravněných

pozemků.Potom zase do zasetých ozimů a řepky a tak dokola bez

možnosti ho vyhladovět či jinak udolat.Radikální prevence společně s plašením predátorů v době aplikace jedu a následné zaorání mrtvolek

tak minimalizuje otravy dravců a jiných predátorů.Doma,či ve městech

se potkani a myši hubí jedy běžně a nikdo nezkoumá vliv na kočky,psy,

kuny,sovy a poštolky po aplikaci jedů,ale hubení hrabošů je opět téma

na ostří nože.A je to tu zase.Ve městech jed nevadí,ale tomu venkovu

to zakážeme.Zakažte to i ve městech,broďte se mezi potkany a čekejte

na jejich gradaci a následné snížení populace.Vědci a vědci je asi

rozdíl a záleží za který klub kopou.Když si zadám studii s předem

určeným výsledkem,tak ji vypracují,podloží "důkazy"a ty laiku drž pusu,protože nejsi odborník a používáš pouze rozum a zkušenosti.



