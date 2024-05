Vědci v knize popisují, jakým způsobem se podle nich šíří dezinformace o klimatu

Richard Vacek 30.5.2024 20:19

Pravděpodobně se nejedná o vědce, ale o ideology klimatického náboženství. Z pohledu víry se dívají na nevěrce a připisují jim vše zlé, co se kolem nás vyskytne. Sotva se někde objeví nevěrec, popřípadě v organizované skupině, zajisté se jedná o padoucha který zhřeší oproti klimatickým zásadám.

Co s tím mají dělat státy? No trvat na důsledném oddělení víry od státu. Snaha věřících o zavedení jejich rituálů i do státních struktur by se neměla tolerovat.

Co sami vědci? Ti by měli tuto náboženskou literaturu dát do regálů s jinou takovou literaturou a nezaplevelovat tím vědu.

