Seriál o popírání klimatické vědy, díl I.: Vznik klimatické vědy

Ilustrační snímek.

Stručná historie klimatické vědy

Problematika klimatické změny je v mnoha zemích silně společensky polarizované téma. Nebylo tomu ovšem tak vždy a nestalo se tak samo od sebe. Minimálně část role má vznik organizovaného hnutí popírající poznatky klimatické vědy. Následující série tří článků, která vychází z nedávno publikovaného briefing paperu Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a který se zaměřuje na to, jak informační zkreslení a manipulace slouží jako politické nástroje na ochranu ekonomických, politických, ale i ideologických zájmů.

Problematika globální klimatické změny způsobené antropogenními emisemi skleníkových plynů se začala v odborné literatuře objevovat zhruba od konce 19. století. Nicméně až do zhruba poloviny 20. století se jednalo především o teoretický výzkumný problém, který nebyl chápán jako urgentní téma k řešení.

Rané výpočty totiž ukazovaly, že s dobovým tempem spalování fosilních paliv by výraznější proměna klimatu nastala až za několik století. Nadto se odborné debaty té doby soustředily spíše na rizika spojená s možným nástupem další doby ledové. Pokud se zmiňovalo antropogenní oteplení, tak spíše jako přínos, který prodlouží vegetační období, zmírní kruté zimy a další dobu ledovou oddálí.

Chvilku to vypadalo, že nám spíš hrozí doba ledová.

Spotřeba fosilních paliv ovšem stoupala exponenciálně a skleníkový efekt (zadržování tepla atmosférou) rostl podstatně rychleji, než kdokoliv předpokládal. Po druhé světové válce také začal mohutný rozvoj geověd, který výrazně proměňoval chápání zemského systému.

Začalo být zřejmé, že prudké zvyšování teploty může mít celou řadu negativních důsledků — od zvyšování hladin světových oceánů a souvisejícího zatopení přímořských oblastí přes zvýšený teplotní stres po narušení cyklů srážek (například monzunových dešťů), na kterých je celá řada oblastí závislá. Vesmírný výzkum také přinesl informace o tom, že Zemi nejbližší planetární příbuzní — Mars a Venuše — jsou obě zcela nehostinné planety s nepříznivým klimatem pro život.

Ještě nedlouho předtím řada odborníků předpokládala, že by mohly mít klima podobné Zemi — a mohly mít oceány s vodou nebo dokonce (třeba i inteligentní) život. Vzhledem k tomu, že obě planety mají podobné podmínky jako Země (podobnou velikost, složení, ale i vzdálenost od Slunce) a přitom obě tak radikálně odlišné klima (mrazivý Mars versus rozpálená Venuše), začala se objevovat otázka, zda klima není méně stabilní, než se předpokládá.

Vývoj v teorii systémů, komplexity a kybernetiky také ukazoval, že zdánlivě velmi stabilní systémy mohou při relativně malém narušení procházet prudkými a dalekosáhlými změnami. Rané klimatické modely dokonce ukazovaly, že by se klimatický systém mohl destabilizovat takovým způsobem, že by se Země stala zcela neobyvatelnou, podobně jako Venuše. Ačkoliv bylo zřejmé, že se jedná o raný výzkum s řadou nejistot, poznatky byly zneklidňující.

Problematika negativních dopadů globální klimatické změny způsobené antropogenními emisemi skleníkových plynů získávala čím dál reálnější obrysy.

V průběhu 60. a 70. let začala odborná komunita stále více zdůrazňovat potřebu dalšího výzkumu, který by tato rizika podrobněji zmapoval. V průběhu 80. let ovšem začalo být jasné, že pokud bude pokračovat tempo antropogenních emisí skleníkových plynů, pak zákonitě dojde k prudké změně globálního klimatu, která nebude mít v historii lidské civilizace precedens.

Přes usilovné bádání se nepodařilo najít žádný mechanismus, který by změnu radiační bilance (zachytávání tepla atmosférou) kompenzoval a klima stabilizoval. Tohle poznání vneslo téma klimatické změny do prostoru politických debat a mezinárodního vyjednávání koncem 80. let.

Ilustrační snímek.

Vědecky podložená fakta o klimatické změně Nejúplnějším a nejpřehlednějším zdrojem jsou zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). Vycházejí vždy po několika letech, v současnosti je aktuální šestá. Na jejich vzniku se podílí tři pracovní skupiny, které zpravidla vydávají svoje zprávy odděleně a na závěr vychází zpráva souhrnná (synthesis report). Jsou členěné podle komplexity do tří vrstev — souhrn pro tvůrce politik (typicky několik desítek stran), technický souhrn (zhruba stovky stran) a celá zpráva (se všemi odkazy na primární zdroje, přes tisíc stran). Aktuální a podrobné informace o klimatické změně lze také najít například na serveru Carbon Brief. Píší ho klimatičtí vědci a vědkyně a nedochází zde ke zjednodušování a zkreslování problematiky, na rozdíl od velké části článků v médiích. V českém prostředí také poskytuje dobrý přehled informací o klimatu, včetně přehledných infografik, server Fakta o klimatu.

Klimatická věda dnes

Výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že minimálně v kontextu několika tisíciletí (ale zřejmě i mnohem déle) probíhá bezprecedentní klimatická změna způsobená především antropogenními emisemi skleníkových plynů do atmosféry a související s proměnou energetické bilance Země. Jejím hlavním projevem je, že se Země velmi rychle otepluje. Mezi další projevy patří například okyselování světových oceánů rozpouštějícím se oxidem uhličitým, který destabilizuje potravní řetězce mořského života, nebo změna oceánské cirkulace a zvýšení oceánské stratifikace (zhoršení mísení oceánských vod).

Současná geologická epocha (holocén) je přitom charakteristická relativně nezvyklou klimatickou stabilitou a tato stabilita je pravděpodobně i důvodem, proč byl možný rozvoj komplexních lidských společností závislých na zemědělství. Holocenní klimatická stabilita ale nevznikla sama od sebe, nýbrž je vytvářena řadou stabilizujících mechanismů zemského systému, které rychlá globální klimatická změna může narušit.

Při překročení určitých prahů se dokonce stabilizující procesy mohou změnit ve svůj opak a naopak začít přispívat ke klimatické destabilizaci. Navíc tento stav může být (v časových horizontech lidských životů) ireverzibilní — může být mimo možnosti lidské intervence vrátit se do předchozího stavu. Zemský systém se tak může rychle proměnit z relativně stabilního do divoce se měnícího prostředí, přinášejícího řadu závažných až existenčních rizik.

Vztah klimatické vědy, politiky a ekonomiky

Věda si sice snaží držet od politiky odstup, ale často se s ní protíná. Například pokud věda objeví negativní dopady průmyslové činnosti, často se ukáže nedostatek právních norem , což je následně důvodem k mobilizaci environmentálních protestů, požadavků na odškodnění, sanaci či regulaci různých odvětví. To s sebou opakovaně přináší i protireakci ze strany dotčených subjektů, které se snaží různými způsoby bránit.

Do jisté míry je obrana logická a pochopitelná (ostatně i vědecké výzkumy se přes všechna opatření mohou mýlit či na jejich základě může docházet k přehnané reakci). Nicméně opakovaně tyto obranné reakce nabývají charakteru účelových dezinformačních kampaní, které se snaží chránit partikulární zájmy bez ohledu na širší společenské dopady.

Těžký průmysl, ilustrační snímek.

V tomhle smyslu vstoupila i klimatická věda do politického pole spolu s tím, jak se formoval odborný konsenzus na tom, že antropogenní emise skleníkových plynů vedou k nebezpečné klimatické destabilizaci. Tato destabilizace ale neohrožuje celou společnost stejně a někteří se proti rizikům dokáží výrazně lépe chránit. Zároveň na způsobování klimatické změny mají různé subjekty různý podíl.

Vnímání rizik spojených s klimatickou změnou různými skupinami je tedy značně odlišné a dokonce existuje i škála subjektů, které vnímají řešení klimatické krize jako své ohrožení. Vskutku existenční ohrožení představuje řešení klimatické krize pro fosilní průmysl a na něm závislé skupiny a státy. Fosilní průmysl je přitom v současnosti stále jedno z nejziskovějších odvětví na planetě. Jeho hodnota se ovšem odvíjí od velmi specifického know-how, infrastruktury a zásob fosilních paliv a není pro něj jednoduché se bez velkých ztrát transformovat.

Těžba ropy, ilustrační snímek.

Fosilní průmysl má přitom silný přesah do politiky, protože dodává klíčové služby, které jsou spojeny s kritickou infrastrukturou. Ostatně strategická závislost světa na fosilních palivech z nich činila významný vojenský cíl již během druhé světové války a podílí se také na vzniku ozbrojených konfliktů, organizování převratů či vzniku diktatur v řadě zemí bohatých na fosilní zásoby.

Právě globální závislost na fosilních palivech dává fosilním korporacím značnou vyjednávací páku, státům exportujícím fosilní paliva potom páku geopolitickou (jak ostatně ukázal příklad obratného využívání evropské závislosti na fosilních palivech Ruskem).

Samotné státy jsou také ohroženy dopady klimatické změny různě, stejně jako jsou pro různé státy odlišné náklady na nízkouhlíkovou transformaci. Existuje přitom i vnitrostátní distribuce rizik — bohatší části populace se dokáží před klimatickými riziky výrazně lépe chránit než ty chudší. Vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem současně probíhající klimatické změny je oxid uhličitý, jehož ohřívající efekt v atmosféře působí po stovky let, vstupuje především v mezinárodních vyjednáváních do hry i rozdílná historická odpovědnost za vzniklý problém.

To vytváří napětí především mezi státy bohatého globálního Severu, které mají historicky vysoké emise (a zároveň zde budou dopady klimatické změny relativně mírnější), a státy globálního Jihu, které mají historicky emise nízké (ale dopady klimatické změny zde jsou mnohem výraznější). Nerovné vnímání rizik a nákladů tak vytváří potenciál pro konflikt, který se často projevuje i zpochybňováním poznatků klimatické vědy a jejich politicko-ekonomických nebo bezpečnostních důsledků.

Spolu se vstupem klimatické problematiky do politické arény počátkem 90. let se tedy z odborného tématu rychle stalo i téma velmi polarizující. Vzhledem k závažnosti problému a obtížnosti jeho řešení to zřejmě bylo nevyhnutelné. Nicméně veřejnou debatu začaly také ovlivňovat účelově šířené nepravdivé informace a informační zkreslení, začaly se množit dehonestační kampaně zaměřené na vybrané odborníky a odbornice, ale také na vybrané instituce, stejně jako na obor klimatické vědy jako takový. Začaly se šířit fámy a konspirační teorie o tom, že klimatická věda, klimatičtí vědci a vědkyně manipulují daty.

Trvalo zhruba deset let, než začalo být zřejmé, že tyto útoky nejsou pouze náhodným jevem, ale že jsou do značné míry organizovány skupinami, které cítí ohrožení svých zájmů klimatickými politikami.

V podstatě trvalá eskalace konfliktu ve veřejné diskuzi a neustálé šíření zavádějících a nepravdivých informací vedly k začátku sociálně vědního výzkumu, ale i investigativních projektů, které se je snažily lépe zmapovat. Došlo k postupnému rozkrytí širokého hnutí, jehož jádro je organizované skupinami, které hodlají zabránit omezování spalování fosilních paliv. Jsou mezi nimi státní i nestátní aktéři, především fosilní korporace, na fosilních palivech závislé státy, ale i politické skupiny, které se cítí klimatickou politikou ohroženy (geo)politicky, ekonomicky či ideologicky. Ty se podílejí na značně problematickém napadání a zpochybňování výsledků klimatického výzkumu. Někteří autoři dokonce mluví o jedné z největších organizovaných kampaní proti vědě vůbec.

Výsledkem je, že z původně odborného tématu se stala jedna z hlavních os politického štěpení a kulturních válek. Stává se i jádrem identitárního konfliktu, v němž postoj k problematice klimatické změny výrazně determinuje politická ideologie. Zatímco v odborné debatě je stále jasněji, ve veřejné a politické jako by tomu bylo naopak. Ačkoliv si vědecký provoz typicky snaží držet odstup či autonomii na politickém poli, nevyhnutelně dochází k jejich prolínání nebo i ke konfliktu. To se stává obecně tehdy, když vědecký výzkum přinese do veřejné a politické debaty nový fenomén, jehož existence je pro některé skupiny obtěžující či ohrožující (například důkazy lékařské vědy o škodlivosti kouření, ale také výzkum souvislosti kyselých dešťů s emisemi z energetiky, poškození ozonové vrstvy spojené s výrobou freonů, škodlivých dopadů některých pesticidů na ekosystémy a podobně).

