Vojtěch Pecka: Proč vlastně řešíme pár stupňů oteplení?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tento rok to není v České republice tolik vidět, ale po světě padají teplotní rekordy jako mouchy. Velmi znepokojivé věci se dějí jak při severním Atlantiku , v Antarktidě , ale i v dalších částech světa. Červenec 2023 se pravděpodobně stal nejteplejším měsícem v historii instrumentálních měření a je o 1,5 °C teplejší oproti předindustriálnímu průměru . V reálném životě pochopitelně rozdíl o stupeň sotva poznáme. Proč se tedy oteplení „o pouhý stupeň“ tolik řeší?Zdání totiž klame. Zatímco z běžného života nám připadá, že rozdíl o jeden stupeň je téměř nerozeznatelný, v rámci globálního systému se jedná o obrovskou změnu s dalekosáhlými důsledky.

Rozdíl v globální průměrné teplotě mezi dneškem a například dobou ledovou je pouhých 4 až 6 stupňů. Přitom v době ledové nedaleko od našich severních hranic začínal ledový příkrov, který se táhl až k severnímu pólu. Nad Skandinávií prý už byl tlustý tři kilometry. Čechy se nacházely na permafrostu, věčně zmrzlé půdě, vtisklé do mezery mezi alpským a severním ledovým příkrovem. Moře bylo o zhruba sto metrů níže než dnes. Británie byla s Evropou spojená souší. Z Čukotky šlo suchou nohou projít na Aljašku. Naprosto odlišný svět — při změně globální teploty o pouhých několika stupňů.

Pokud mluvíme o globální teplotě, tak zkrátka i „pouhý stupeň“ je obrovské číslo. Protože to řada lidí obtížně chápe, rozhodl jsem se přeložit jedno starší video, kde problém výborně popisuje jeden z předních systémových ekologů a ředitel Postupimské institut pro výzkum klimatických dopadů Johan Rockström.

„Podle současných znalostí a současným trendem můžeme do roku 2050 dosáhnout oteplení o 2 °C (oproti předindustriální době). Tedy za 30, možná i dříve, ale zhruba za 30 let. Takže je to velmi blízko. Až naše děti vyrostou, tak můžeme být ve světě teplejším o 2 °C. Z poznatků, které dnes máme, by se dramaticky zvýšila četnost extrémních událostí. Budeme mít více lidi ohrožujících, extrémních událostí, jako jsou třeba ničivá sucha, podkopávající potravinovou bezpečnost ve velkých částech afrických polopouštních oblastí.“

Rockström dále varuje před souběhem více krizí, častějšími vlnami veder, které budou postihovat celý svět.

Podle je ale Rockströma nejdůležitější, že riskujeme překročení bodů zlomu.

Země je totiž protkána čilou cirkulací toků materiálů a energie (které někdy popisujeme například jako vodní cyklus, uhlíkový cyklus a podobně). A konfigurace jednotlivých prvků v planetárním systému je schopná udržovat relativně stabilní stav.

Například souhra kryosféry (která velkou část sluneční energie odráží do vesmíru), fungování čilé oceánské cirkulace (která rozvádí teplo z tropů po celém světě) nebo třeba i fungování biosféry (která stahuje oxid uhličitý z atmosféry) tvoří stabilizující procesy, které zabraňují tomu, aby se prostředí radikálně měnilo.

Nicméně paleoklimatologický výzkum ukazuje, že takových stavů může být více a pokud se překročí určitá mez, pak přechod mezi nimi může být relativně náhlý. Například poměrně mírné „šťouchnutí“ spojené se změnami příchozího slunečního záření způsobené drobnými změnami v oběžné dráze — tzv. Milankovičových cyklů — může planetu přivést do doby ledové a proměnit ji k nepoznání.

Rockström říká: „Oteplení o 2 °C je bod, kdy upřímně řečeno nevíme přesně, co se může stát. Již nyní při oteplení o 1,2 °C začínáme pozorovat známky znepokojivého nárůstu uvolňování metanu a uhlíku z tání permafrostu na Sibiři a v Arktidě.“ Metan a oxid uhličitý uvolňující se z permafrostu poté budou působit jako další oteplující vlivy.

Rockström pokračuje: „A při překročení 2 °C bychom měli vyšší riziko, že začneme trvale ztrácet ještě více než dnes. Nelze vyloučit, že to teplotu dále zvýší. Už jen proto, že vyvoláme více lesních požárů, větší tání permafrostu. Nebo rychlé tání ledu, které planetu ztmaví. A čím je planeta tmavší, tím více tepla absorbuje. To jsou samoposilující se zpětné vazby, které mohou způsobit, že překročení 2 °C bude velmi nebezpečné.“

Cíle Pařížské dohody (udržet globální teplotu pod 2 °C, ale pokud možno co nejblíže maximálnímu oteplení o 1,5 °C) jsou tedy čísla, která se opírají o snahu vyhnout se bodům zlomu. O těch bohužel stále nevíme (a zřejmě nikdy vědět nebudeme), kde přesně se nachází. Nicméně, čím dále s oteplením pokračujeme, tím více se dostáváme do rizikové oblasti.

„Pokud se dostaneme ke 3 °C nebo dokonce za 3 °C oteplení, pak to bude katastrofa. Možná by stálo za to tu skončit, protože na otázku, jaké to bude mít důsledky, je velmi těžké odpovědět. Protože jsme tam nikdy nebyli. Naposledy bylo takové klima na planetě před 5 miliony let. Za poslední 3 miliony let, což je geologická epocha, kdy planeta vypadala zhruba jako dnes — s konfigurací kontinentů a chemickým složením atmosféry zhruba jako dnes — podle nejnovějších vědeckých poznatků nikdy nepřekročila oteplení 2 °C. Navzdory všem sopečným erupcím a zemětřesením a orbitálním vlivům a střídání dob ledových v průběhu posledního milionu let.“

Rockström upozorňuje, že přes všechny tyto dramatické změny se globální teplota držela od 2 °C v nejteplejších obdobích po -4 °C až -6 °C v hlubokých dobách ledových. Pokud bychom planetu ohřáli o 3 až 4 °C, dostali bychom ji do stavu, jaký byl před miliony let. A jak by asi vypadala?

Rockström: „Oblasti, kde dnes žije 3 miliardy lidí, by se oteplily natolik, že by již nebyly schopné hostit lidské bytosti, protože by fyzicky nemohly vydržet tak vysoké teploty. Takže by se populace soustředila v Arktidě a Antarktidě a došlo by k obrovským přesunům obyvatelstva. Je velmi sporné, jak bychom mohli lidstvo uživit, protože bychom přišli o tolik zemědělské půdy. Dostali bychom se do situace, kdy bychom prostě neměli planetu ve stavu, kdy by byl přizpůsobena tomu, aby uživila lidstvo.“

To ovšem není všechno, kvůli prudkým změnám máme pouze omezenou představu, co se může stát. S každou další destabilizací zvyšujeme riziko fat-tailed risks, neočekávaných a relativně nepravděpodobných, ale dalekosáhlých změn.

Zdroj | Trajectories of the Earth System in the Anthropocene Schematická trajektorie zemského systému podle článku, jehož je Rockström spoluautorem.

„A k tomu všemu bychom se mohli dočkat překvapení. Nečekaných překvapení. Nevíme, jak dlouho dokáže oceán pohlcovat oxid uhličitý a teplo. Dnes oceány pohlcují 95 % tepla způsobeného naším spalováním fosilních paliv. Nevíme, jak dlouho bude možné v tom pokračovat. Také nevíme, co se stane, pokud začneme ztrácet deštné pralesy nebo dokonce destabilizovat lesy mírného pásma, protože ty jsou obrovskými pohlcovači uhlíku. Půda sama o sobě zadržuje 500 miliard tun uhlíku. (...) To jsou velké, mocné síly v přírodě a nevíme, co by se stalo, kdybychom šli tak daleko.

Takže držet se dál i od 2 °C má dnes řekl bych velmi silnou vědeckou podporu."

Tolik Johan Rockström. Mně to zní jako docela dobré argumenty pro snižování emisí skleníkových plynů.

A jak jsme na tom?



Zdroj | Climate Action Tracker Odhady možného oteplení v případě různě agilních reakcí lidského společenství.

Podle Climate Action Tracker při současných politikách směřujeme k oteplení mezi 2,2 °C až 3,4 °C. Když se Climate Action Tracker zaměří na současné sliby v klimatické politice a skutečně všechno splní, směřujeme k 1,5 °C až 2,3 °C oteplení.

reklama