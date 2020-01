Vědci vytvořili falešný nosorožčí roh. Měl by zaplavit trh?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | International Fund for Animal Welfare Animal R / Flickr V roce 2018 bylo v celé Africe upytlačeno kvůli rohům 892 nosorožců, což představuje pokles oproti 1349 nosorožcům zabitým v roce 2015. To je povzbudivý trend, ale ochránci přírody se shodují, že pytlačení je stále značnou hrozbou pro africkou nosorožčí populaci, která čítá kolem 24.500 kusů. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V roce 2018 bylo v celé Africe upytlačeno kvůli rohům 892 nosorožců, což představuje pokles oproti 1349 nosorožcům zabitým v roce 2015. To je povzbudivý trend, ale ochránci přírody se shodují, že pytlačení je stále značnou hrozbou pro africkou nosorožčí populaci, která čítá kolem 24.500 kusů, napsal server amerického deníku The New York Times

Nyní - v naději, že se jim podaří snížit cenu nosorožčích rohů a zajistit další pokles pytlačení - vytvořili vědci přesvědčivý umělý roh z koňských žíní.

"Nesnažíme se nahradit nebo vytlačit v terénu působící strážce, ostražité celníky a další ochránce nosorožců a jejich přírodního prostředí," řekl biolog Fritz Vollrath z Oxfordské univerzity a autor vědecké zprávy o umělém rohu, kterou zveřejnil list Scientific Reports. "Ale samotná tato opatření zatím nebyla při záchraně nosorožců dostačující, a proto jsme se rozhodli vyrobit opravdu dobrý padělek."

Produkt, který společně s kolegy z Univerzity Fu-tan z čínské Šanghaje vytvořil, vypadá pod mikroskopem stejně jako nosorožčí roh. Má podobné chemické složení a chová se stejně, když se řeže nebo strouhá. A dokonce i stejně páchne, když se zapálí.

Vollrath věří, že by díky těmto vlastnostem bylo možné jeho roh tajně použít k zaplavení trhu levnou, přesvědčivě vypadající náhradou - a snížit tak poptávku, která vede k vybíjení nosorožců. Doufá také, že by mohl posloužit jako vzdělávací nástroj pro "demystifikaci víry, že je nosorožčí roh něco speciálního".

Řada expertů ovšem nesouhlasí a uvádí, že podobný produkt je zbytečný a dokonce i nebezpečný. "Ochráncům přírody se tento nápad nelíbí," připustil Vollrath.

Příslušníci bohaté elity v Číně a Vietnamu nadále dávají nosorožčí rohy jako dar a ve Vietnamu se nosí na večírky jako prevence kocoviny. V Číně se z nich také vyřezávají šperky a zdobené šálky a spekulanti je sbírají v naději, že vydělají na jejich stoupající ceně.

"Jsme svědky toho, že se nyní většina nosorožčích rohů používá jako symboly postavení," řekla Olivia Swaaková-Goldmanová, výkonná ředitelka neziskové organizace Komise pro spravedlnost volně žijících zvířat, která vyšetřuje sítě pašeráků.

Status vyplývá z exkluzivity nosorožčího rohu, jeho vysoké ceny a vzácnosti. A to všechno jsou věci, které by chtěl Vollrath podkopat s pomocí umělých rohů. "Dáváme pouličním podnikatelům návod, jak vyrábět falešné nosorožčí rohy, tak doufejme, že je dostanou na trh," dodal.

"Nosorožčí rohy jsou jen chumáč srsti na nose slepené k sobě lepidlem vylučovaným ze zvířecích nosních žláz," řekl Vollrath. Koňské žíně si k výrobě falešného rohu vybrali proto, že koně a nosorožci jsou blízcí příbuzní.

Očistili a pevně svázali žíně a pak je spojili směsí zkapalněného hedvábí, které zastupuje kolagen v nosorožčím rohu, a také celulózy namísto rostlinného materiálu, jenž se do rohu dostává, když si ho nosorožci brousí, aby byl ostrý.

Kritici ovšem uvádějí, že falešné nosorožčí rohy by mohly zvýšit poptávku po skutečných rozích, a také mohou zkomplikovat snahu ohlídat nelegální obchod s nimi.

Peter Knights z neziskové organizace WildAid, která usiluje o ukončení nelegálního obchodu se zvířaty a částmi jejich těl, dodal, že trh ve Vietnamu už je zaplavený věrohodnými padělky, jako jsou rohy vodních buvolů. Ty podle něj představují až 90 procent toho, co se nyní prodává jako nosorožčí rohy.

"Je všeobecně známo, že je na trhu spousta falešných rohů, takže tento experiment už běží," dodal Knights.

reklama