Vědci z ČZU se zapojí do projektu na záchranu nejcennějších lesů Evropy

Chránit nejvzácnější lesy Evropy má za cíl projekt, do kterého se zapojí vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU). Pralesovité lesy a solitérní staré stromy podle vědců čelí stále většímu ohrožení. Chybí jim systematická ochrana, ohrožují je klimatické změny i rostoucí tlak na využití krajiny. Mezinárodní projekt Resilient Trees má trvat čtyři roky a podpoří vývoj nástrojů pro identifikaci a ochranu těchto cenných ekosystémů.Cílem iniciativy je sjednotit postupy ochrany starých lesů napříč Evropou, podpořit sdílení zkušeností mezi regiony a zvýšit povědomí o významu těchto přírodních prvků pro biodiverzitu, klima i kulturní dědictví. FLD ČZU se bude podílet na vývoji praktických nástrojů pro správu starých lesů a takzvaných habitatových stromů, které poskytují útočiště mnoha ohroženým druhům.

V souladu s doporučeními evropských strategií se podle vědců zvyšuje ochrana některých lesních lokalit, ale mnohé cenné porosty a stromy stále zanikají. Projekt proto nabízí příležitost hledat účinná řešení ochrany v různých přírodních i společenských podmínkách.

Projekt Resilient Trees (plným názvem Old-Growth forests and Veteran Trees for Biodiversity and Resilient Landscapes) spojuje deset partnerů z osmi evropských zemí. Koordinátorem je Institut bioekonomiky pod italskou Národní radou pro výzkum (CNR).

Úvodní setkání partnerů projektu se uskutečnilo ve dnech 18. až 20. června v Praze v prostorách FLD ČZU. Sloužilo k plánování klíčových aktivit, sdílení prvotních poznatků a navázání mezinárodní spolupráce. Projekt je financován z programu Evropské unie Interreg Europe.

